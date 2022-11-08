在俄烏之戰中，烏克蘭總統澤連斯基是一個突出人物，表現活躍，有光環。然而，無論他再怎麼突出、怎麼鬧騰、怎麼「星光熠熠」，他也是夾在俄羅斯總統普京、美國總統拜登兩個大人物之間的小人物，要不是拜登拿他當槍使，要不是他一再挑釁俄羅斯，讓普京暴打，他根本成不了「國際人物」。

像澤連斯基這種在戰火中，夾在大人物中間的小人物，表現再突出，再能掙蹦，終究難逃滅亡，或被一個大人物幹掉，或被另一個大人物當棄子踩死。像烏克蘭這樣的國家，像澤連斯基這樣的「小人物」總統，是不能摻和在大國之間玩政治的，有些事躲還來不及呢，怎能沒頭蒼蠅似的腦袋撞上去？有十條命也不夠玩兒的。

眾所周知，烏克蘭從蘇聯分裂出來後，就已經把自己夾在俄羅斯與美歐西方敵對勢力之間，險象環生。按照古今無數「國際外交經驗」，自保之道應當是盡可能中立，然而它偏要投靠美歐，趕着要加入北約，威脅俄羅斯；它以為這樣做，美歐就能保護它，沒想到美歐只想利用它當槍使，從來就沒有要保護它。

拜登處心積慮想的是如何在俄烏之間拱火，尋找時機讓俄烏打起來，美國漁利，俄烏之戰誰勝誰負，美國都有着數。對美國而言，烏克蘭就算被拚光了、稀巴爛了，能夠多多少少削弱了俄羅斯也是好的嘛！「不作死就不會死」，這話特別適用於澤連斯基。

烏克蘭是可悲的，選了這麼一個自以為是、不顧國家人民利益、表演欲強到爆、只顧自己當「英雄」的人當總統。若說想當英雄而投靠美國，給美國當槍使，澤連斯基的選擇是沒錯的，因為美國西方的宣傳機器掌握「全球話語權」，炮聲一響，黃金萬両，一夜之間就把他吹成了英雄。這之後，澤連斯基可勁兒表演，像穿上了「紅舞鞋」似的，不分晝夜、不分場合的可勁兒跳。烏克蘭的炮火連天、生靈塗炭成了背景音樂。