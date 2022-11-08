俄烏戰爭打到現在，雙方皆已疲態畢露，烏軍固然無力收回失地，俄軍也無法徹底消滅對方，打下去還有甚麼意義？到底還要打多久？這個問題也許只能由美國回答，因為它才是這場戰爭的始作俑者，烏克蘭政府不過是任人擺布的傀儡，即使有意休兵也不能自主。

對美國而言，烏克蘭只是對抗俄羅斯的炮灰，死多少人都無所謂。正如俄羅斯總統普京指出，美國準備讓烏克蘭與俄羅斯戰鬥到最後一個烏克蘭人。這不是危言聳聽，而是美國真實意圖，拜登政府源源不絕向烏克蘭提供武器，不就是希望戰爭一直打下去嗎？老美一向虛偽，口稱維護和平，其實世界上絕大多數戰爭都是他們挑起，只有烏克蘭人才會那麼傻甘願充當炮灰，或者說只有戲子總統才會如此愚蠢拿國家命運作賭注。

戰爭爆發以來，烏克蘭已多次徵兵，累計徵兵人數將近100萬，迄今有多少人戰死不得而知，但可以肯定的是，烏克蘭兵源有限，再徵兵的空間已經不大。扣除逃亡國外的難民，以及公投併入俄羅斯的烏東4個地區，目前烏克蘭只剩下大約一半即2,000多萬人口，繼續打下去的話，恐怕真的要戰至最後一人。再說，戰爭在在需財，烏克蘭家底本來就不厚，加上8個多月來的消耗，更是山窮水盡，國家財政瀕臨崩潰。烏克蘭政府自己估計，每個月大約需要70億至90億美元來彌補戰爭導致的損失，錢從何來？只能指望美西方援助，怕只怕長貧難顧，美西方並非慈善家，不可能沒完沒了掏錢。

君不見，歐洲民眾早已出現「烏克蘭疲勞」，反對繼續提供援助的聲音一浪高於一浪，連美國也開始出現反戰聲音。早前數十名民主黨議員要求總統拜登和俄羅斯談判，近日更有報道指華府正游說烏克蘭政府對談判持開放態度，放棄早前宣稱只有普京下台才會談判的立場。這就叫形勢比人強，烏克蘭想戰勝俄國固然是癡人說夢，寄望普京下台更是天方夜譚，最明智的選擇就是宣布停戰，坐下來好好談。

畢竟兩國實力相差懸殊，戰爭結果早已寫在牆上。俄羅斯爛船還有三斤釘，除了手握能源和糧食兩張王牌，更有龐大核武庫作為後盾，本身已立於不敗之地。反觀烏克蘭甚麼都沒有，只能依靠美西方援助來死撐，一旦援助中斷，戲子總統就無法繼續演下去。