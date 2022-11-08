美國中期選舉舉行，在俄烏戰事陷入膠着、高通脹等經濟民生問題打擊之下，美國人對執政民主黨的不滿不斷升溫。多項民調皆顯示，民主黨選情非常不利，參眾兩院可能盡落共和黨控制之下，拜登將不能幸免成為跛腳總統。

儘管連奧巴馬也頻頻出動「箍票」，但民主黨選情依然未見起色。目前民主黨是參議院和眾議院的多數黨，擁有國會控制權，一旦兩院改由共和黨控制，拜登提出的重大議案和撥款肯定不可能獲得通過。事實上，華府無止境地金錢援助烏克蘭，已引起不少美國人不滿。一項民調顯示，自共和黨承諾一旦掌權便不會再撥款支持烏克蘭後，共和黨的支持度隨即大幅領先，連原本的民主黨支持者都轉投共和黨。網民說得直白：「拜登可能欠了澤連斯基，但美國人沒有」，足見一場背後是意識形態之爭的戰事，對美國人來說，不及改善經濟來得重要。

特朗普亦不肯善罷甘休，除了接連為共和黨候選人站台，美媒更預計他將在月中正式宣布參選下屆總統。拜登則彷彿食了「誠實豆沙包」，揚言民主黨若失落中期選舉，他將會被彈劾。這就是西方民主選舉制度，淪為兩黨相爭、社會空轉的最典型例子。政客只着眼於選票，正經事不會做，掌權便全力打擊政敵；然後到了下一屆新政府上場，蜜月期只有一陣子，執政黨一到了中期選舉必然再經歷一次大執位，結果又淪為下一個跛腳政府。

這些年，西方國家動輒批評中國政治制度專制獨裁，但事實卻是，中國的經濟和民生發展一日千里，更因為政治環境穩定，所有大政方針都能夠有效落實。一方面是西式民主制度令社會撕裂，另一方面是中國專政制度令社會進步，孰優孰劣，不言而喻。