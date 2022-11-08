香港舉辦國際金融領袖投資峰會，冠蓋雲集，就連投資大行高盛、摩通的負責人，亦登臨致詞，但是會議剛完結，西方便有媒體按捺不住，《華爾街日報》社評更以聳人聽聞的標題指出，這些銀行家是向香港叩頭。

中國共產黨的「二十大」會議結束後，國家大局已定，多國領袖紛紛來華，德國總理紹爾茨帶團訪問北京，雖然行色匆匆，但成果豐碩，中德領導人言談甚歡，更簽下巨額的貿易協議。然而，天底下總有一群跳樑小丑，老是抵不得人家好，硬是要挑出骨頭。據說紹爾茨訪華之旅，招來德國部分媒體批評，說他們的總理主動向北京投懷送抱，等於為專制政權唱讚歌，一時間使國內輿論沸騰。

說穿了，這種聲音也是跟《華爾街日報》同調，只要有人向中港兩地表示善意，都一律被貶為向獨裁者叩頭，以此煽動人心，唯恐天下不亂。

實際上，中央和香港的重大政治決策，都定必經過重重協商，不可能是一、兩個人說了算，甚麼獨裁政權之說，只是謊言。若說西方國家領袖以至華爾街的銀行家們，紛紛來到中、港兩地，是在叩頭示好，那問題是，他們為甚麼會這樣做？當真是唯利是圖，就連基本的國際道義和人權原則也不顧嗎？

若然果真如此，這些人何不也趕去莫斯科，向發動俄烏戰爭的克里姆林宮主人叩頭？俄羅斯畢竟也是一個大市場嘛。

其實，這些來華的領袖和才俊們都是心清眼亮，能夠明辨是非，不會人云亦云。他們知道中國的情況跟俄羅斯不同，所有批評中國違反國際原則、破壞世界秩序的說法，全屬子虛烏有，不過是某些政治野心家編織出來的大話，人家都是有腦之人，當然不會採信。