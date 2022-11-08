全球首富馬斯克上月以440億美元收購社交媒體Twitter，隨即裁減一半員工，就連聯合國人權事務高級專員亦發出公開信表示關注。然而，有美媒引述知情人士透露，Twitter正計劃重聘「被炒」員工吃回頭草，為這一場章法大亂的收購案再添一筆亂象。

據馬斯克表示，當公司每日損失超過400萬美元時，裁員是唯一的選擇，可見此番裁員出於節流需要，亦應了他所信奉的「如果你想解僱某人，就應該馬上解僱，否則只會浪費彼此的時間」。然而，當每名被裁員工皆獲發3個月遣散費，比法定要求高出五成，不可謂不大手筆，但裁了又翻叮，豈非與發放特別花紅無異，「止血」之說真不知從何談起。

更甚的是，馬斯克替Twitter想出的開源方案亦不怎麼樂觀，所謂在Twitter Blue追加功能，以官方藍勾標記認證用戶真實身份，試問一般用戶是否願意花費每月7.99美元（約62港元），一頓飯的價錢去購買這種包括撤銷推文在內，作用極微的增值服務？大概只有從政、從商或從事娛樂事業者會對此感興趣，會視之為成本的一部分。難怪消息一出，即有人擔心將會助長大量別有用心的人，借助Twitter進行包括左右投票意向的洗腦工程，為社會帶來深遠的影響。

馬斯克在收購前，理應注意到Twitter不但2021年的營收不及Meta的二十分之一，且還擴張過急，聘用大批人手負責通訊、內容管理、人權維護等工作。當Meta也傳出有意大規模裁員，Twitter又豈能不減磅呢？

馬斯克收購Twitter的觸發點源於對有帳戶遭停權感不值，換言之，並非從商業角度出發，已說明這宗收購案只能求氣、難以求財的下場了。