闊別3年的香港國際七人欖球賽成功復辦，3日入場人次合共超過6.5萬，筆者亦到大球場與球迷一起投入精彩賽事，感受盛事的熱鬧和歡樂氣氛。「七欖」是亞洲最受歡迎的體育賽事之一，亦是本地球迷和海外遊客的嘉年華，不同國籍和族裔的人歡聚一堂，加上日前舉行的國際金融領袖投資峰會，證明香港正逐步邁向復常，重返國際舞台。

「七欖」雖因防疫限制，入座率上限是85%，觀眾數量與疫情前的人山人海仍有一段距離，但今次復辦是一個好開始，對日後在疫情下舉辦大型賽事有示範作用，尤其當局容許「七欖」觀眾可以場內飲食，這是一項進取的嘗試，如果經過這些考驗，未來一、兩星期確診數字沒有大幅上升，當局理應有條件進一步放寬防疫措施，或鬆綁入境限制，例如在聖誕節假期前放寬安排，加上一系列推廣活動，吸引更多遊客來港，提升不同盛事的吸引力，更好地將「盛事之都」、「旅遊之都」和「文化之都」融合起來。

未來還有很多精彩盛事接踵而來，包括本月底的「FIBA 3×3世界巡迴賽香港大師賽」、12月的香港單車節、明年2月的渣打馬拉松，筆者期望文化體育及旅遊局和有關部門能召集不同的持份者，例如體育組織、商界等，繼續推動更多不同的體育賽事。此外，當局應盡快落實《施政報告》提出的改善「M」品牌計劃措施，除了舉辦馬拉松、欖球、單車、乒乓、排球這些傳統的品牌項目，亦要舉辦更多不同的新盛事，例如結合推廣近年受歡迎的「城市運動」，包括滑板、三人籃球，都是上屆奧運新增的比賽項目，還有新興運動如棍網球，亦很大機會於2028年重返奧運，當局應把握運動發展的大趨勢，為體育盛事之都注入更多新的活力。