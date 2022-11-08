上屆政府任內經歷香港世紀黑色暴亂破壞及港版「顏色革命」，也經歷新冠疫症奔襲的全民防疫抗疫鬥爭，在任期結束前，時任特首林鄭月娥公布其任內最後一份授勳及嘉獎名單，獲獎人數達空前的889人，日前舉行頒授，除493人是因抗疫鬥爭獲表揚，30多人是體育運動佳績者，其餘總該多來自敢於捍衞「一國兩制，港人治港」方針、勇於貫徹愛國者治港原則、善於同反中亂港「港獨」黑暴勢力作堅決鬥爭的傑出人士吧？但真正名副其實者又得幾人？

倘若一年一度的政府授勳及嘉獎，不發揮表彰先進、獎勵忠誠、褒揚無私、發揚大愛的鼓勵社會道德風尚向好向上，激勵全心全意服務人民大眾和愛國愛港的精神品質，而是相反的話，則授勳獎勵便顯得毫無促進社會進步的意義。如果出現濫竽充數、報答交換、不公不正的話，那麼「勳獎」只會成為歷史的嘲諷和笑話。

經過浴火重生的香港，在《港區國安法》生效後由亂及治，取得止暴制亂的偉大成功，為甚麼林鄭公布的授勳名單卻忘了那些在腥風血雨中同黑暴暴徒生死搏鬥的許多無私無畏的無名英雄？搬阻路地磚的白髮婆婆哪裏去了？因清路障被渠蓋砸頭重傷的市民於今安在？因喝止街頭暴徒暴行被刺眼、被潑漆、被砸頭、被淋鏹、被圍毆的見義勇為好市民，為何都被忘記了？那些堅決支持政府的商店企業被黑暴水淹火攻反覆搗亂「裝修」，但仍堅持艱苦經營，用維持營商服務支持政府的好老闆和好僱員的浴血經營，為何被忘得一乾二淨了？

正所謂「得人恩果千年記，得人花戴萬年香」，林鄭政府卻把那些在政府危難時生死與共支持政府的小市民都忘了，只能背上忘恩負義的千古罵名。