特首李家超喺社交平台貼文，稱香港成功舉辦「國際七人欖球賽」，證明香港已重返國際舞台，「東方之珠」比從前更閃更亮。是否復常？正如本報「正論」一針見血指出，復常不是靠把口，一切非必要嘅擾民措施都要撤走，譬如話港府硬性規定密切接觸者要居家隔離，明顯就係法國大餐多舊魚。

本港新冠肺炎單日確診數字，過去兩周都喺5,000宗水平波動，換言之，疫情並不是像年初爆發第5波般失控，單日陽性數字曾破5萬，院舍相繼淪陷，更有老弱病人於淒風苦雨下喺急症室外等候入院。現在絕大多數院舍長者，接種率喺政府谷針下明顯上升，亦即有相當嘅免疫力；長者其實更需要家人探訪，包括餵食、陪伴等照護，若來訪嘅家人都完整接種，到訪前快測呈陰性，院舍理應放行。

呢，有行會成員表示，疫慌以來，安老院舍嘅長者身心疲勞，已建議社署放寬院舍探訪及外出安排；以旅遊業界建議「團進團出」為例，老人院舍可以有類似做法，在閉環安排下，畀院友外出活動，接觸大自然，有助身心健康，感染風險亦低。

既然其他社交距離措施大幅放寬，即使有高官外訪後入境本港核酸檢測陽性，衞生署都以其病毒量不高為由，將之列為「康復個案」而可出席盛會；院舍長者外出活動散散心，若然太多要求和限制，反差太大，不就顯得不公平嗎？

有議員亦指出，疫情年初來勢洶洶，港府因而訂立多項防疫抗疫措施，依家見「國際七人欖球賽」咁多高官捧場，口罩、社交距離消失，觀眾歡呼起舞，笑聲充滿大球場，香港復常不是夢，嚴苛措施便應速速解除！一如有呼吸科醫生稱，本港高混合免疫嘅情況下，落實「0+0」咪再推三推四喇！