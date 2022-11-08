俄烏戰事進行得如火如荼，雙方近期不斷增兵，大有一決高下之勢！原因無他，隨着歐洲入冬，天氣不再適合大規模地面進攻，最佳作戰時間似乎只剩下本月，如欲在新一年來臨前取得優勢，留給雙方的時間都不多。現時俄烏雙方均把目光從北線轉向南線，赫爾松州更成為焦點。鑑於赫州的地理位置極其重要，是兵家必爭之地，今年12月前誰能主宰赫州，對往後戰局將造成巨大影響。

烏軍把今輪反攻目標定在赫州首府赫爾松市，原因並不難解釋。首先，赫爾松市是現時最西面的戰場，相當於一個突出部，對防守一方大為不利；尤其赫州被第聶伯河一分為二，赫爾松市則位於河的西岸，對於防守的俄軍而言，可謂是背水一戰，一旦戰況不利，守軍將無路可退，烏軍則可趁勢圍殲。其次，赫州連接克里米亞半島，收復克里米亞是烏克蘭長久以來的夢想，惟受制於俄羅斯黑海艦隊，烏軍惟有以赫州作為踏板，方能從陸路進攻克里米亞。

然而對俄羅斯而言，赫州絕不可失，這也是俄軍今年初展開軍事行動時，優先攻陷赫州的最大原因。赫州淪陷後，克里米亞、扎波羅熱、頓涅茨克、盧甘斯克連成一體，才避免俄軍兵力分散。另外，赫州是克里米亞重要的淡水供應來源，在2014年前，克里米亞大部分淡水來自於從第聶伯河引水的北克里米亞運河，惟2014年後，烏克蘭便切斷供水。今年初開戰後僅兩天，俄軍迅即炸毀運河上的攔水壩，足見赫州停止供水對克里米亞影響巨大。

赫爾松州對俄軍的戰略意義絕不止於此，特別是控制了赫爾松市，相當於取得第聶伯河的主導權，俄軍方能安全渡河，繼續向西進攻；若要更進一步，赫爾松市可成為橋頭堡，向西進攻敖德薩，徹底控制黑海沿岸；若要防守，赫爾松市亦可牽制大批烏軍，為其他戰線的友軍創造機會。

愈來愈多迹象表明，烏軍開始向赫爾松集結，準備發動新一波大規模攻勢。俄軍也沒有坐以待斃，開始撤走市內民眾，有指俄軍準備放棄赫爾松市，惟鑑於其重要性，筆者認為機會不大，更多的應是為即將來臨的巷戰創造空間。畢竟只要沒有平民，俄軍便無後顧之憂，甚至可誘敵深入，再實施大規模轟炸。

縱然歐美傳媒信心滿滿，咬定烏軍將如早前反攻般勢如破竹，惟事實真會如此嗎？烏軍在開戰之初已折損一大部分兵力，雖然俄軍損失亦不輕，但雙方其後的動員出現巨大差距。俄羅斯超額完成30萬預備役徵召，烏克蘭人則寧願成為難民，也不願上戰場當炮灰。現時烏克蘭倚靠各國志願兵來維持戰線，縱使他們裝備精良，訓練有素，卻是「死一個少一個」，難以替補；加上外國軍援逐漸減少，美國甚至翻新舊款坦克作為援助，明顯敷衍了事。長此下去，烏軍若然進攻赫爾松，怕是有去沒回了！