正論：打擊黑點徒姿勢　垃圾如山無實際

新政府上場後擺出強政勵治姿態，破天荒推出「關鍵績效指標KPI」，今年8月展開的打擊衞生黑點計劃更由政務司副司長卓永興領導，揚言2023年底前，鼠患主要黑點數目至少減半、約600個衞生黑點減少75%。誠然，距離2023年底前仍有一年時間，但計劃推出至今已經3個月，也是時候作一小結。無奈希望愈大失望愈大，鼠患、垃圾、廢車等問題依然未見改善。

本港衞生環境有沒有改善，全港市民都有發言權。僅本報多次圖文並茂報道本港鼠患嚴重，鼠蹤遍布港九新界，例如屯門蝴蝶邨老鼠多如牛毛，光天化日之下空群出動，足以證明本港衞生極之惡劣。立法會議員亦指出，土瓜灣馬頭圍道、鴻光街、永耀街及北帝街等橫街後巷衞生黑點，8月至今情況未有改善，廢棄電單車、帆布和建材通街亂丟；雖然北帝街後巷稍有改善，較大型的垃圾已被移除，但依然遍地污水；鴻光街和永耀街則堆積大量雜物和卡板，廢棄電單車仍未移走。促政府加強衞生意識宣傳教育，增設監察裝置，並恒常化為社區環境進行深層消毒。

議員又好，傳媒也罷，多年來一直督促政府搞好衞生，無非希望還市民一個清新香港，疫症不要爆完又爆。奈何言者諄諄，聽者藐藐，歷屆政府都沒有認真正視問題。可以看見，類似的全港清潔運動由曾蔭權爵士被委任為「清潔大隊長」開始，歷屆政府都有推行，簡直到了行禮如儀的地步，可惜每次都是一陣風式有頭威冇尾陣。連卓永興都承認，有些衞生黑點歷廿年沒有改善，即是由他本人擔任食環署署長至今日當上政務司副司長都是一個模樣，港產官僚有沒有認真搞衞生，不言自明。

無可否認，現屆政府擺出痛改前非的姿態，揚言搞清潔不是做騷，比歷屆都要認真，但事實勝於雄辯，鼠患、垃圾、污水、廢車依舊充斥，店舖阻街依然，絕非高官慷慨激昂講幾句好聽說話、發一輪告票便會消失。要是政府部門你推我讓的作風不改，要是食環署「Hea做」陋習不變，一年後想衞生黑點減少七成半、鼠患減少五成，恐怕只是癡人說夢而已。

實際上，高官心知肚明，香港衞生環境之所以不斷惡化，爆完禽流感爆沙士；爆完沙士又到豬流感；豬流感完了又到新冠，蚊患嚴重復有鼠患肆虐，根本原因是外判制度只看成本不看效益，政府對外判清潔商不監不管，加上部門各自為政，互相卸責。別說本報多次揭發食環署外判的防治蟲鼠組人員蛇王躲懶，就連申訴專員公署都多次炮轟食環署敷衍塞責，外判商得0分仍獲中標，滅鼠毫無成效而需公署主動調查。至於衞生黑點一旦涉及多個部門，例如廢車涉及地政署、運輸署、食環署，「三個和尚無水食」更是必然結果。

所見既可駭，所聞良可悲。香港自詡國際大都會，其實名不副實，港產官僚積弊根深柢固，衞生環境每況愈下，若以為換了新政府上場就能將積弊一掃而空，根本不現實。特別是港府提出「KPI」卻不提出不達標有甚麼後果，只知按本子辦事的港產官僚毫無壓力，會發憤配合才怪。