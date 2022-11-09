世界視線：過度消費耗能源　經濟模式難永續

一個國家有高國民生產值（GDP）是否就一定更好？人民生活就更幸福？經濟高低及增長一直以來慣用人均國民生產值或人均收入來量度，過去高人均國民生產值的國家就被認為是更優越，但如今被發現有很多盲點。

例如西班牙2022年估計人均產值是29,198美元，美國是75,179美元，雖然西班牙是美國的不足40%，但西班牙生活質素多方面都比美國人高，如工作時間較短，社會醫療福利較好，西班牙平均壽命也比美國人高5年。就如日本人均收入比香港高，但我們同等值港元的購買力比日圓高很多。

這裏我們還可以深入分析出，原來GDP只是一個國家或地區市場中運作貨品及服務總的計算數值，但市場以外（即不被市場計算）的工作及服務能享受的服務及產品呢？德國每年660億小時的生產及服務是有計算，但另外890億小時就沒有，如私人耕作、社區義務及婦女家庭服務。

更諷刺的是，環境破壞要耗損的物資及服務，也計算在GDP之內，德國高度工業化生產，大量釀成水源污染、空氣污染，以及環境耗損的人力及資源花費，也計算在國民產值之內！

目前資本主義先進國家最依賴大量生產及消費，而其企業正是靠股市投資運作，要產生高盈利向股東交代及不停擴展。還有，一個國家愈依賴大量生產消費及工資等來源做稅收，就愈需要經濟高增長才可以徵得到高稅收，但這也間接鼓勵社會多消費及造成資源極大損耗、浪費及污染，這種經濟模式根本不能永續。

這種高生產消費及浪費、污染的社會也產生不公義的問題：目前世界上10%人口的能源消耗及廢氣排放量佔全球50%。

因此，一些先進國家的經濟政策開始構思，如果發展一些不依賴盈利及股票的企業，轉為基金或合作社形式，一些支持能創造市民福利的非牟利企業，建立自我循環的經濟，以產品能耐用、可保養維修代替棄置性的浪費、消耗及污染。

此外，無法代替的珍貴資源要提高價格、增加良性農業、減少污染並增加文化旅遊及生活。為節省運輸成本及損耗，生產消費先要在地化，才走向地區化、國家化、區域化才到全球化。

政府要強調生活的意義不在高消費，而是健康生活、高教育及生活質素、幸福感、時間應用自由、文化生活多元化、良好管治、社區和諧和保持生態多元等新經濟思維。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻