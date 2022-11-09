產評：通脹衰退民更窮　財富洗牌富難安

一場歷時近3年的全球疫情，讓各地政府花費大量資源抗疫之餘，更要大舉發債和印鈔，開庫房紓解民困，利率壓至超低水平，造成嚴重的資產泡沫，激化貧富差距。可以此虛浮的財富效應來粉飾經濟景氣，終難長久。如今通脹抬頭、央行收水、利率飆升、經濟衰退，窮者愈窮。各地政府為了開源，得打富人「荷包」主意，研徵或加大富人稅，圖以重新分配財富來應對危機。生意難做、投資難賺，更要面對政府劫富濟貧，意味未來一段長日子，富者亦難安，利益角力下，只會令全球政經變得更動盪。

新冠疫情大大影響全球經濟活動，各地政府要付出龐大的抗疫和公共開支之餘，經濟停擺下企業停運、勞工失業，都得靠政府大開庫房解困，致使各地政府的財政赤字爆燈，債務不斷上升，開機印鈔，利率壓至超低水平，都成為這段時間的全球新常態。

惜美國去年錯判物價形勢，錯失調整貨幣政策打擊通脹苗頭的時機，疊加今年2月爆發的俄烏戰爭至今未平息，激化能源及糧食價格，歐美等地的通脹急升至歷史水平。如今各大央行須隨聯儲局激進加息收水以抗通脹，問題是經濟復甦步履未穩，加上美元強勢下多國貨幣大貶值，加大債務危機及經濟下行風險。若明年歐美經濟一如預期步入衰退，全球經濟景氣只會更差，可通脹一時間難以顯著回落，意味收入和稅收下降的同時，物價高企和利率上升，民生與政府開支有加無減，無論是個人、企業、抑或政府，都只會窮者更窮！

故見近年各地紛紛研增與財富掛鈎的稅收，加大富者稅率，反正就是要富者多繳稅款來填氹。事實上，這幾年的超級量化寬鬆貨幣政策，造成嚴重的資產泡沫，股、樓飆漲，財富嚴重分化，有資產的人更容易累積大量財富，反而無資產的人則更窮，甚至在抗疫下荷包「清零」，致加劇社會貧富懸殊，故如今政客選擇向富人開刀，事必有因，可此舉無可避免會挑起富者與政府的矛盾。

事實上，各地政府增加富人稅收也非毫無風險，尤其是可能會打擊投資與消費，引發走資潮等。美國國會中期選舉期間，美國首富馬斯克即公開支持共和黨，與提出徵收富人稅的民主黨拜登政府對着幹，也是矛盾的例子。不過，除非發展到國際地緣風險急升，甚至演變至備戰的緊張狀態，否則暫毋須過分憂慮重踏國有化回頭路等極端思潮的出現。

說到底，社會各方得認識一個現實，就是如今世界經濟由全球化走向反全球化，激起國際間的分裂與脫鈎，意味世界經濟增長速度將由高速轉為逐步放緩；且歷史背景使然下，人口紅利正過渡至高齡化社會；互聯網經濟興起，又加快了傳統產業和工種的更替；而去美元化與數碼化，已挑起世界貨幣體系改革的苗頭。賺錢的邏輯，正隨着這些因素起了根本變化。昔日能賺大錢的一套營商或謀生思維與方式，今時今日未必再管用，得以新思維看待變局，積極理順各方關係，抓住機會，做好資產規劃，始有望避免財富被巨浪吞噬。