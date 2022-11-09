功夫茶：大學排名跌不休　不務正業嘗惡果

一所好嘅大學，誠如民國時期教育家蔡元培所說：「大學者，研究高深學問者也」；其次就係學生能砥礪德行和敬愛師友。要言之，大學生都要似番個讀書人，學問和品格要有一定質素。當佢哋步出校園，才能好好發揮所長，貢獻社會。

香港教育自非法佔中迨至黑暴以來，可謂大崩壞！點解會咁？大家其實都如啞仔食湯圓，心裏有數！呢，反修例黑暴期間有中學生發起「全港中學人鏈行動」；大學更加不堪提，百年老店港大是非不斷，政治風波頻仍，被嘲「不到香港，不知文革還在搞」；中大變「暴大」，最近為更改校徽設計引來一場風波，新校徽被口痕友指「從神鳥淪為傻鴨」，最終又用番舊校徽！而理大就淪「兵工廠」。各位，大學不務正業，學生不去圖書館而去瞓街，教授不是「傳道、授業、解惑」而係鼓吹「違法達義」，遂使大學徹底質變，香港淪為「動亂之都」，遺禍至今！

呢！國際高等教育評級機構（QS）公布最新亞洲大學排名。米少飯焦燶，都唔使問阿貴，點會好吖！本港大學排名全部下滑， 有些更飛流直下三千尺，跌到四腳朝天，好不礙眼。呢趟排名共760間大學參與，其中香港大學三甲不入排第4，按年跌一位；其次香港中文大學排12，都係跌一位；科技大學更跌出頭10，由去年第9跌至14位。

至於香港城市大學、香港理工大學、香港浸會大學，依次排23、25、68位，按年跌2至3位。香港嶺南大學則由131位跌至152位；香港樹仁大學排名介乎351至400位之間。這不正應了古人所說，逆水行舟， 不進則退嘅至理嗎？一所大學，若然由上到下均沒有做學問求進步嘅奮發精神，點會向前吖？更遑論係搞風搞雨，梗係搞出個大頭佛啦！

你不進則退，人家則如鴨子，努力在水下默默撥動其足蹼，梗係向前滑行啦！呢嗱！中國北京大學就吐氣揚眉，首次成為亞洲第一，打破新加坡國立大學連續4年蟬聯嘅最佳大學紀錄，認真可喜可賀！後者排名跌至第2；中國清華大學則重返第3位，升兩位。

QS智庫高級副總裁指本港9所大學今年排名全部下降，不過，香港仍然係世界上頂尖大學最集中嘅地方之一；惟機構同時指出，由於本港因應新冠疫情，市道復甦較緩慢，影響本港大學嘅研究產出效率，以至跨國院校嘅科研合作，亦都係本港大學排名持續下降嘅原因，都真係好話說盡，認真畀面。其實，世界各地都受疫慌影響，非獨香港也。香港嘅大學，好應該知恥近乎勇，痛定思痛，重整旗鼓，搜羅多啲肯帶領學子做學問嘅大師，則香港嘅大學，昔日嘅光輝歲月還是會回來的！