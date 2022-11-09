烏克蘭戰爭曠日持久。美國北約與烏克蘭一方，俄羅斯在另一方，武器消耗巨大。俄羅斯應該是已從伊朗、北韓尋求供應，美國一方除美國、歐盟盡力生產補充之外，南韓也在出口供應烏克蘭戰場。烏克蘭戰爭牽動了全球的武器生產，美國方是濫發美元支付，俄羅斯方則是出口石油天然氣，用漲價增產收入來支付。前者難免製造通脹，主因是美國負債嚴重，即使沿用租賃法案，烏克蘭只能在戰後償還購買武器的費用。烏克蘭戰爭未必是烏克蘭戰勝，還款是無期。但拚命生產，拚命消耗，美國拖歐盟下水，可歐盟援烏，口惠實不至，還是要美國付款。美國財政赤字，國家欠債繼續攀高，負擔日益不堪。

相反，俄羅斯單以石油天然氣漲價銷售便可支撐消耗，沒有通脹壓力，經濟生產擴張、投資增加。在控制外匯出入底下，通脹更趨平穩偏降。一方是負債消耗，另一方靠出口支付，二者對國內經濟的作用大不相同。此所以美國要拉攏沙特阿拉伯增產石油，以抑制油價升幅。拉攏不成，強迫歐盟及其他各國對俄羅斯出口的石油與天然氣限價。但俄羅斯一方面用折扣價促銷，另一方面對限價國家不出口。由於不少國家，包括歐洲，對俄的石油天然氣高度依賴，沒法棄俄。且歐盟減進口俄天然氣，美國與挪威乘機壟斷市場，以高價格數倍來出售給歐盟，致歐盟亦要求美、挪限價。限價一事變成政治鬧劇。在歐盟以外，其他國家，即使日韓，亦不跟從，匈牙利（歐盟成員）與塞爾維亞更以與俄維持長期天然氣供應協議，享受低價好處羞辱歐盟。

美國在烏克蘭似乎是無計可施，消耗過大，國內通脹與債務危機日重，不用核武便沒法壓倒俄羅斯。但德國總理訪華，雙方重申不用核武，也便是警告美國。而傳統武器方面，久受制裁的伊朗、北韓另闢蹊徑，低成本開發戰場利器，伊朗導彈與無人機已先發制人，北韓火炮似正運往戰場。縱使美國有南韓的供應，仍是美式武器，缺乏伊朗、北韓的高性價比與實用性。（最近南韓試驗導彈連續失敗，或可作證。）

隨後烏克蘭的大戰依靠波蘭等僱傭兵，不足以抵抗俄羅斯的加強攻勢。美國中期選舉或可成美國下台階，用談判對抗俄軍攻勢。國際媒體已開始說美國可能撤軍東歐，可見形勢之變。