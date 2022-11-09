在國共內戰、解放戰爭、特別是新中國成立後，美國歷屆政府和總統就開始研究中共，為了美國的戰略利益、為了資本主義、帝國主義打敗乃至消滅社會主義，他們視中共和社會主義國家為最大敵手。中共的革命歷史和在亞洲建立了世界上第二大社會主義國家，使美國「如芒在背」又不敢小覷中共。

新中國剛成立，美國就發動了「韓戰」，企圖幹掉北韓的社會主義後，兵鋒直指社會主義的新中國，迫使中國和美國及其走狗打了一場「抗美援朝」戰爭，結果發現中共很不好惹，於是加緊研究中共、研究新中國，因為有許多事情，他們看不懂、不理解，常常誤判。然而，歲月匆匆，共和黨、民主黨輪流坐莊，總統更迭，一晃70多年，山姆大叔對中共、對新中國還是矇查查……

最近，中國外長王毅告訴美國國務卿布林肯，要想了解中國，就請認真研讀中共二十大報告。王毅說，中國的內外政策公開透明，戰略意圖光明磊落，美國不要再戴有色眼鏡、主觀臆想，更不要讓意識形態蒙蔽雙眼。

中國外長讓美國國務卿好好研讀中共代表大會的報告，不知是否史上頭一遭，這對美國真正了解中國非常必要。其實，這麼多年來，美國朝野的謀臣策士、智囊學府、情報機構沒少研究中共的各種文件和一切，多少人埋首窮經，熬白了頭髮，起草了無數報告，發表過大部頭著作，享有「中國通」、「中共通」的盛譽，沒少對當局出謀獻策，但大多謬之千里，招數不靈，判斷失準，預見落空。鬧了半天，其實他們根本不懂中國和中共！不是迂腐就是輕狂，或在自以為是的陰謀論中打轉轉。這原因不在於他們不夠聰明、不夠努力，而在於他們的腦袋裏充滿了意識形態偏見和主觀臆想，也在於他們從帝國主義的霸權和政經利益出發，是一定要以社會主義中國為敵的，在於他們常常「以小人之心度君子之腹」，布林肯哪裏會聽王毅的勸告？