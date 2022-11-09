美國《華爾街日報》日前發表長文詳細披露「孟晚舟事件」的來龍去脈，雖是幾年前的舊事，依然觸目驚心，既令人見識了美國政府的下三濫手段，也令人見識了美加當局狼狽為奸的醜態。匹夫無罪，懷璧其罪，作為華為副董事長兼太子女，孟晚舟早就被美國FBI盯上了，在香港受到非法跟蹤和偷拍，當她踏進香港國際機場時，FBI特工即將其行程上報至時任白宮國家安全顧問博爾頓，然後張網以待，等她過境加拿大溫哥華機場時實施跨境拘捕。

從跟蹤和偷拍，到跨境拘捕，美國政府針對孟晚舟的所作所為都是違反國際法的，都是侵犯人權的，加諸其身上的罪名更是莫須有的。美媒坦言，美國政府拘捕孟晚舟的原因很簡單，美國在5G方面競爭不過華為，便拘捕對方高層，企圖迫使競爭對手退出市場。

都說無恥者無敵，美國之所以能夠稱霸世界，不是因為多麼了不起，而是因為不擇手段。任何國家或企業的競爭力處於領先地位，隨時遭受無理打壓，今天華為如是，當年法國阿爾斯通亦如是，美國的卑鄙無恥一以貫之。兩者不同的是，當年阿爾斯通高層被美國判囚，公司被肢解，從此一沉不起，法國政府只能逆來順受；華為則是不屈不撓，愈挫愈勇，在中國政府強力介入和交涉之下，美加當局不得不放人。這就是中國和法國的最大分別，也是主權獨立國家和所謂美國盟友的最大分別。美國打壓競爭對手，從來不會考慮是不是盟友，甚至往往對盟友下手更狠。

孟晚舟事件除了反映美國手段卑鄙，也證實美國間諜無處不在，尤其是在香港這個龍蛇混雜且幾乎不設防的地方，美國間諜如入無人之境。美國駐港澳總領事館規模龐大，比駐北京大使館猶有過之，正是這個原因，裏面不知藏着多少見不得光的秘密。香港回歸以來紛紛擾擾，佔中之亂也好，反修例黑暴也罷，背後都可以見到鬼影幢幢，美國駐港澳總領事館顯然扮演關鍵角色。然而可笑的是，美國反而倒打一耙，不斷渲染中國間諜滲透，威脅美國安全。到底是誰威脅誰，難道還需要爭辯嗎？

《港區國安法》實施後，香港無疑堵塞了部分國安漏洞，但以此對付無孔不入的美國間諜，當然遠遠不夠。看來中央和港府都必須想想辦法，不能任由香港繼續成為世界間諜之都。