不過是在3星期前，筆者跟朋友閒聊，對方問香港樓價比最高峰時下跌了多少，我說大概是8至10%，但是日前收聽一個財經節目，主持人說，港樓已較高位下瀉了14%。我心想不會吧，才短短20日之間，又跌了這麼多？後來查閱最新數據，發覺果然如是，單計上一周，樓價指數便急跌了2%。假如情況持續，半年後的樓市變成甚麼光景，想來也會讓人覺得心寒。

長期高樓價是香港大患，能夠適當下調，當然是好事，但跌市必須有序，崩盤式的下滑容易引起社會震動，1998年至2003年的一役，便足以引為鑑戒。今天打開報章財經版，赫然入目者，每每是各大銀行上調存款利率的消息，市民做一年定期存款，息率可高達4.5%。正是本欄常說的，一旦定存利息高於收租回報率，樓價就要下跌。

如果今天買樓收租，業主扣除差餉、地租、物業管理費之後，一年的實際回報率往往不足2%，就連定存的一半收益也及不上。放錢在銀行，利息自動入戶，一切「乾手淨腳」，香港人素來精明，不少業主在權衡過後，便索性將收租的物業沽出，套現700萬元也好，1,000萬元也好，轉手將錢存入銀行，做「食息」一族，豈不乾脆？因此，港樓的沽盤必將陸續有來，除非存款利率的上升勢頭逆轉，否則樓價難免要拾級而下。

在跌市當中，政府仍然如如不動，不肯對樓市鬆綁，此舉固然也有道理，大抵是希望能夠減輕市民「上車」的負擔。不過，官老爺的良苦用心，有時候也可能會適得其反。香港從來都是一處奇怪的地方，樓價愈跌，買樓的人愈少，有些原本想買，但因為眼見跌市不止，反倒會打消了置業的念頭。在香港當父母官的，必先好好了解香港人的想法才是。