美國《華爾街日報》引述消息報道，白宮國家安全顧問沙利文近月與俄羅斯的高官秘密接觸，企圖防止俄烏戰爭升級。與此同時，有指烏克蘭因負擔不起費用，星鏈衞星終端機被斷線，為烏軍的通訊構成重大難題，上述一切已揭示了老美對這枚棄卒已沒有多大的耐性。

雖然美國國家安全委員會發言人沃森拒絕證實華府有否「明援烏國，暗聯俄方」，但另一家美媒此前已披露美國政府官員曾私下鼓勵烏克蘭領導層，對外表達願意與俄方談判的信號，以確保基輔政府繼續獲得其他國家支持，理由是烏國總統澤連斯基擺出拒絕談判的強硬態度，已引起若干歐洲、非洲和拉丁美洲國家不滿，出現了「烏克蘭疲勞」現象，令援烏事變得不好商量，倘夥伴們紛紛冷待俄烏戰事，這決非老美的原意，更恐獨力難支。

坦白說，烏克蘭交不出每月325萬美元星鏈費用，這不奇怪，奇卻奇在以華府的實力來說，這等區區小數目，本應大可一拍心口代為解決，甚至只需與星鏈技術所屬公司SpaceX的創辦人馬斯克來一通電話洽談，也不至出現需要停機的尷尬局面。問題是，正如全國廣播公司上月引述知情人士報道，總統拜登今年6月曾在電話中怒斥澤連斯基不懂感激，不斷索取更多援助。很明顯，山姆大叔難以嚥下這一口氣，於是非不能也，實不為也。

美國對烏的軍事援助高達176億美元，但拜登曾說到出口的「不能再讓普京繼續掌權」卻毫無寸進，所謂直搗克里姆林宮斬首普京的另類放風，亦被時間證明純屬打嘴炮。錢不斷的花，效果卻不見有，拜登政府也別說沒有壓力。上述報道當然有一定程度的政治操作，例如為民主黨中期選舉箍票，但老美也真的正值老羞成怒，奉勸澤連斯基切記睇路。