由政務司副司長帶領的「地區事項統籌工作組」，今年8月中已展開「香港新市容」全港清潔運動，首階段集中處理全港衞生黑點。筆者與所屬政黨繼8月初向當局提交142個衞生黑點後，持續在地區監察工作成效。整體打擊衞生黑點工作，部分頗有成效，如後巷清理雜物或棄置電單車等，但就滅鼠與店舖雜物阻街方面，須加強力度，特別是在滅鼠方面，街坊投訴依舊。我們日前與當局會晤時，已要求當局進行全港滅鼠大行動，獲正面回應。

當局未來還有兩階段的修例工作，包括提高亂拋垃圾及店舖阻街的1,500元罰款。我們獲告知，第二階段修例，也會涵蓋禁止餵飼野鴿的行為。

食環署目前正試行新的防治鼠患策略，包括有夜鼠隊及用上T型鼠餌器等。而去年當局投放7億元公帑滅鼠，平均一隻老鼠耗費一萬元，成效不彰是事實。早前屯門蝴蝶邨有30隻惡鼠光天化日在公園搶食，九龍城有住戶反映一屋捉到17隻老鼠。

政府已制訂治鼠績效指標，就是2023年年底前，把鼠患主要黑點數目至少減半。但市民擔心若當局治鼠無方，只會換來失望。就像當局因應與食肆連結，在相關後巷設置大型垃圾桶，成效如何有待觀察。筆者認為當局應加大滅鼠行動的頻率，將工作常態化；在各區成立滅鼠專責小組，組織一支滅鼠專隊，成員包括政府部門及社區人士，針對居民的反映，上門協助居民查找老鼠的源頭並進行滅鼠。另可以增加放置鼠餌及捕鼠器，加強巡查食肆，針對衞生環境欠佳等問題執法，並同步加強檢控在公眾地方違例棄置垃圾及廢物的人士。而積極與外地交流防治鼠患的工作，邀請外國專家來港，分享防鼠及滅鼠經驗，都可以考慮。