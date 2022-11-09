歷史最久，人數最多，與黑色暴亂、港獨「顏色革命」有千絲萬縷關係，歷年與黑金政治有許多疑問，未清楚交代給公眾的民主黨，因向民政事務總署申請「獎券活動牌照」，擬進行公開籌款活動，被有關團體向政府部門請願，提出強烈反對。團體要求發牌部門必須加強審查，並為公眾利益和香港安全把關，拒絕該項籌款活動申請。有關團體挺身監督政黨，意見符合情理法，值得支持。

民主黨自詡民主，並積極參政的政黨，有必要向公眾公開交代與前《蘋果日報》黎智英涉及的4,300萬元政治黑金的關係。據正義市民鄭義民出版《泛民收錢實錄》一書的詳盡圖文資料記載，民主黨的有關負責人和議員收受經黎智英得力助手、美國前海軍情報員Mark Simon發出多次累計逾千萬元的捐款，於今安在？逾千萬元去向未明，如今又再欲籌款，作為一個負責任政黨豈能這樣含糊不清？

政府對民主黨收受的政治捐獻前案未清，逾千萬元所謂捐款去向未明，可以再隻眼開、隻眼閉，置之不理嗎？民主黨收巨額的黎智英之捐款有報稅嗎？稅務局追查過了嗎？稅務局局長有必要公開交代。廉政專員公署負責監督政黨參選必須公平、公正、公開申報，那麼廉署有徹查逾千萬元捐款與民主黨的運作關係了嗎？民政事務總署是負責處理民主黨申請獎券牌照的發牌部門，對民主黨不清不楚的前科可當無到嗎？可以毫無疑問地認為，其申請符合公眾利益和不會破壞或影響國家安全等相關更嚴重的問題嗎？民政總署的上級政策部門，即民政及青年事務局局長麥美娟可以當無事發生嗎？

眾所周知，過去十年「眾籌」已成黑金洗白的大漏洞，政府豈能再縱容黑金亂港。