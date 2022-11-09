笑看天下：一味靠乞必冇好下場-施友朋 評論員

俄烏之戰打到今時今日，烏克蘭雖然仍得美國和歐盟多國支持，然而面對這一切，普京依然無所畏懼，沒有改變之前嘅狠話。為了震懾烏克蘭，佢早前明確表示，俄羅斯將會動用其所擁有嘅一切手段來捍衞俄羅斯嘅領土完整。各位，畫公仔唔使畫出腸啦，普京表明俄羅斯喺不得已時，將不惜動用核武來反擊「入侵者」。

烏克蘭戲子總統狐假虎威，恃着有美國和歐盟無窮物資和武器供應，曾揚言「我們只同普京以後嘅俄羅斯總統談」！都真係食咗好幾擔蒜頭，好大嘅口氣！呢位「丐幫幫主」一味靠乞，俄烏衝突不久即聲大大要加入歐盟又要加入北約。

呢！歐盟委員會主席萊恩表示，支持烏克蘭加入歐盟但過程需要時間；而德國總理紹爾茨就指出目前不是談論烏克蘭加入歐盟嘅時候；德國一位女外交部長甚至話，覺得烏克蘭快速加入歐盟機會渺茫。

阿哥，德國前總理默克爾都講過要嚴肅認真地對待普京講過嘅話，千祈咪當佢虛張聲勢。事實係，歐洲難道唔怕捲入戰爭，畀烏克蘭加入歐盟或北約刺激普京，豈不是引火燒身？城門失火，如此殃及池魚，搞到北約諸國雞犬不寧，都好戇居啫！

俄烏之戰由2月下旬打到今天，美方都焦急了！有美媒指，美國國家安全顧問沙利文近月秘密接觸俄羅斯高級官員，希望防範俄烏戰爭升級。其實，這亦不難理解，隨着寒冬降臨，美歐各國面對物價飛漲，歐洲各國更受到能源短缺之苦，愈來愈多美歐人民會問，點解政府要為支持烏克蘭打一場冇把握嘅仗，而要佢哋勒緊褲頭帶承受戰爭之苦？為何不要烏克蘭戲子總統以和談方式結束戰爭？喺形勢比人強下，澤連斯基一念天堂，一念地獄，堅持做丐幫幫主，必定冇好下場！