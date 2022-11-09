香港是國際金融中心和世界先進社會的一員，政府也一直藉着公營醫療體系為市民提供高質素的醫療服務。然而，要看專科，往往要忍受漫長的輪候時間。目前，除了兒科之外，公立醫院專科門診的輪候時間要以年計，中位數介乎40到74個星期，以至病人耽誤病情的情況經常發生，被人詬病。

要點一，施政報告提出改善。香港明顯出現了人口老年化的趨勢，而隨着老年人口的比例日益增加，必然會對本港的醫療系統造成很大的壓力。目前，本港公營醫療系統背後的營運理念是「重治療、輕預防」，而隨着人口老化，患慢性病的數目愈來愈多，對專科門診服務的需求也愈來愈大。醫管局轄下的43家公營醫院和其他醫療機構，每年專科門診的服務量已高達750萬人次，而且還以每年增加大約80萬宗新症的速度增長，如果政府不拿出方法改善，市民要輪候的時間只會更長，不會減短。

政府看到了這個問題，也已着手處理，筆者對此深感欣慰。在剛公布的《行政長官2022年施政報告》裏，就關於縮短專科門診輪候時間一項，提出4個解決方案，就是增撥資源處理新症、理順轉介安排處理跨科個案、設立綜合診所提供跨專業支援，減少病人必須輪候不同專科的時間，以及加強以基層醫療跟進情況穩定的病人。「四管齊下」之後，目標是在2023到24年度把內科專科穩定新症的輪候時間減少百分之二十。

要點二，專責小組的建議。同樣的問題也叫醫管局頭痛，而醫管局提出了不少解決方案。在人手方面，醫管局通過特別酬金計劃、特別退休後重聘計劃和聘請兼職醫生等方法，增加醫生來處理專科門診新症。另外，也通過檢視和優化預約排期的安排，來理順流程。最重要的是，醫管局在2019年底成立了「持續發展專責小組」，並為了從根本層面上解決輪候時間提出了一項名為「截上游、放下游、中間分流」的策略。構思的專責小組成員把要看專科門診的個案比作一條川流不息的河流，「截上游」的目的是希望通過對轉介的管理，減低對專科門診的一些壓力。至於「中間分流」，指的就是要把轉介到專科門診的個案作出一些不同的分流，以不同的方式加強對服務的支援。而最後一招「放下游」，就是藉着對個案的覆檢和管理，盡快結束一些已經康復的個案，以騰出更多資源去處理新症。筆者認為，這個策略可說是做到了「對症下藥」，應該落實。

要點三，盼望整體醫療服務提升。除了處理專科門診的輪候時間之外，其實本港醫療系統需要改善和提升的地方還真的不少。在硬件方面，筆者喜見施政報告提出了第一個「十年醫院發展計劃」，將在未來5年裏增加約4,600張病床和約80間手術室。至於在軟件方面，政府也應該解決公營醫院醫生工作環境惡劣和工時長的問題，盡可能挽留人才。