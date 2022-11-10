正論：洋大狀獲准過江　律政司又敗一仗

《港區國安法》生效至今，老虎蒼蠅看似打了一大堆，但別說「蒼蠅」僅獲輕判，至今更無一隻「老虎」罪成。壹傳媒黎智英被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全等罪，下月1日正式在高院開審。「大老虎」是否難逃法網還是未知之數，律政司先輸一仗卻是有目共睹。高院上月頒發許可，讓黎智英聘用英國御用大律師來港代表他就本案抗辯，律政司不服決定入稟提出上訴，上訴庭昨日頒下判詞，駁回上訴。出師未捷先失威，這宗國安大案最終結果如何，可思過半矣。

律政司指出，《港區國安法》的唯一官方語言是中文，而且法例下國家安全概念，與中央政府及香港的社會、政治環境及憲法等息息相關，來自海外的法律代表，或對中央及香港的獨特背景沒有充分理解。何況本案已有具相關經驗的資深大律師參與，認為原審法官在批出許可時忽略了這些要素。上訴庭則反駁，指沒有任何證據顯示由懂得中文的大狀處理《港區國安法》是最為理想，語言因素並非考慮因素。又指如何平衡保護國家安全與保障言論自由是極其困難，本案牽涉非常複雜的法律議題，日後亦有機會交由上訴庭甚至終審法院處理，何況有傑出的法律專家參與審訊，對《港區國安法》的法理發展有着重要影響；本案引人注目，審訊必須讓公眾覺公平。綜合上述理由，原審法官判決沒有出錯，因此駁回律政司上訴，律政司需支付訟費。

毫無疑問，法庭有其法律理據，小市民無從置喙，但左一句「保障言論自由」，右一句「傑出的法律專家」，甚至預言案件會交由終院處理，法庭對案件早有預設，對黎智英呵護備至，對洋大狀青眼有加，不言而喻。正如律政司指出，《港區國安法》的唯一官方語言是中文，香港一樣有「傑出的法律專家」，何解偏要讓一個不懂中文、持外國國籍的洋人，來參與審訊中國國家級法律案件？這樣做無異於自絕本地傑出法律專家的米路，更遑論《港區國安法》規定，案件必須由指定的國安法法官審理，而且可以不設陪審團，必要時更可交由內地審理，說明國安法同一般刑事法完全不在同一層次。一個洋人肯定不可能對此有充分理解，屆時必然又會惹起爭論，外部勢力甚至施壓法庭，沒完沒了。

再說，包括英美等民主國家在內，全世界沒有一個地方會容許國安案件讓外籍法律界人士插手，偏偏本港法庭反其道而行，可謂咄咄怪事。是崇洋心態作祟，還是司法對黎智英分外開恩，以至刻意與港府和中央對着幹，不能不令人懷疑。

外界有這樣的質疑絕非無的放矢。回歸以來，司法包庇反中亂港集團已是主旋律，即使國安法生效，許多亂港頭面人物一樣罪不沾身，例如揚言「日日做漢奸」的李柱銘，被判組織及參與未經批准集結罪成，卻特別獲得緩刑；又如有「暴力或能解決問題」名句的梁家傑，在黑暴期間帶頭亂港，卻連被起訴都免了。至於被內地列為「叛國禍港四人幫」之首的黎智英，即使多案纏身，又因非法集結罪成而被判囚，惟司法絞盡腦汁為其減輕刑期，絕對是有耳皆聞。僅前年六四維園非法集結案，黎智英罪名成立並入獄13個月，惟刑期與前3宗非法集結案共20個月的刑期同期執行，毋須加監，有判等於無判，令人嘆為觀止。

更不必說，黎智英2017年6月4日於維園涉刑事恐嚇東方男記者，粗言穢語，惡形惡相，「×你老母×」、「我實搵人搞×你」、「我影×咗你嘅相」，全程有相有片為證，詎料律政司拖延逾兩年始肯作出檢控，法庭更裁定黎智英刑事恐嚇「表證成立但罪名不成立」，激起全城嘩然；迫於眾怒難犯，律政司半年後不情不願入稟高院以案件呈述方式提出上訴；再拖半年高院終於開庭審理，雖認同原審裁判官「法律上犯錯」，但結果又是駁回上訴，維持罪名不成立。欲赦之罪，何患無詞，信焉！

都說在香港最至高無上的不是特首，而是司法界，所言非虛。從大量反修例黑暴的判案可見，不少法官想盡辦法輕判甚至放生暴徒，甚麼「優秀的細路」，港獨政客是「社會棟樑」等等，簡直到了語不驚人死不休的地步。首名被判違反國安法罪成的唐英傑也是僅判監禁9年，多名被控違反國安法的要犯紛紛獲法庭批准保釋，究竟《港區國安法》落入本港司法手裏是斬妖除魔的尚方寶劍，還是虛晃一下的遮羞布，還用問嗎？

2008年時任國家副主席習近平曾經苦口婆心提出「三權合作」，香港行政、立法和司法機關應「互相理解、互相支持」。無奈事與願違，十多年過去，三權合作固然無從說起，三權扯皮更是愈演愈烈。從律政司反對讓黎智英聘用英國御用大律師先輸一仗可見，司法仍是特區最難纏的一環，中央欲奪回司法刀把子，難矣哉！