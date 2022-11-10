世界視線：塞爾維亞不動　中亞難以擾亂

烏克蘭戰爭以外、台海以外，美國正在到處竄動，爭取挽回其在國際上的政治主動。

在巴爾幹半島，美國與北約的心頭大恨，是還堅持南斯拉夫傳統的塞爾維亞；瓦解南斯拉夫之後，它們還一直希望把塞爾維亞消滅。科索沃之戰便秉承歐美帝國主義用種族宗教矛盾來顛覆別國的做法。塞爾維亞退縮，美國借助科索沃仍然步步進逼。能源可以求助於俄羅斯，經濟以至軍援便只有中國才可給予足夠的支持。

中國與塞爾維亞有着全面戰略合作夥伴關係，且1999年北約炸南斯拉夫時，炸了中國大使館，兩國有敵愾同仇之感。剛剛中國出口防空導彈至塞爾維亞，顯然兩國在烏克蘭戰爭之後，要防範北約乘勝追擊或戰敗另起火頭，便已加強軍備。科索沃現時的挑釁更加重塞爾維亞的防禦之心，要動員應付。

塞爾維亞與匈牙利在中國支持下新建的鐵路，已構成巴爾幹半島絲路的主幹，從希臘港口比雷埃夫斯上陸可循此直入中歐，免卻傳統航運由蘇彝士港經地中海轉北歐港口入歐，對荷蘭、比利時等經濟利益產生巨大競爭壓力，所以歐盟一直反對，但反對不成，反而使毗鄰的保加利亞、羅馬尼亞倣效，鬆動了整個巴爾幹半島美國、北約的控制。因而無論烏克蘭戰爭怎樣演變，塞爾維亞都會是美國、北約的眼中釘，不去不快。

在中亞，美國敗退阿富汗後，痛極思痛又要返回當地，單靠「伊斯蘭國」聯上巴基斯坦塔利班，以及伊朗、巴基斯坦邊境的俾路支分離分子，只能擾亂，能量不大。故此，政治攻勢轉往哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦與烏茲別克斯坦，阻止中亞各國在伊朗、中國、俄羅斯以至印度合作之下建成鞏固的地區聯盟，排斥美國。

中國最近開通由南疆喀什通吉爾吉斯斯坦、烏茲別克斯坦的多式聯運通道，也在籌建3國鐵路，與俄伊印的國際南北貿易走廊一起用交通的連接改變中亞的孤立。交通連接的作用不僅在經濟，更在於打破由偏僻產生出的各種宗教、種族的極端主義。

中巴經濟走廊建設在巴基斯坦的西部與南部，推動各族融合，剷除恐怖主義的根源。中吉烏鐵路以及俄伊印走廊加快建設的話，也在從根本轉變中亞孤立落後之勢，美國更難挑撥宗教民族矛盾來擾亂。此所以美國要急於滲透，可是成功希望不大。

研究所所長 陳文鴻