產評：中美經濟大博弈　通脹防疫鬥耐力

中美世紀爭霸，並未有因為新冠疫情或俄烏戰爭而停止過，反而是愈演愈烈。美國大打「高通脹」牌，圖重施讓美元超級放水又極端回流的循環，避過自身危機，洗劫世界財富。可已冒起成為全球第二大經濟體的中國拒絕被收割，刻下堅持「清零」防疫政策，經濟當要付出代價，但需求放緩下通脹受控，貨幣政策正走出一條與美國不一樣的路，堅守着不發生系統性風險的底線。站在經濟戰的角度，兩強正站在高地作戰，各有攻守戰略，惟中國明顯手握更大的主動權，繼續鬥耐力，就看誰先倒下！

中國最新公布的居民消費和生產物價數字低企，反映在控制物價取得成效，防疫下需求放緩是重要原因。這與歐美通脹處於數十年高位，得繼續激進加息抗通脹，形成強烈的對比，也是為何如今中國可以繼續針對性推出刺激政策，支持不同產業應對危機的本錢所在。

至於中國經濟是否有通縮的苗頭，實不用過憂，皆因當前經濟放緩頗大程度是「清零」防疫下的現象，而這個政策完全掌握於當局手中，市場需求隨時可因應政策轉變而得到釋放。當全球通脹持續的時間遠超市場預期，而中國的通脹與疫情受控，供應鏈安全性及優勢凸顯，自會迎來全球資金流逆轉的拐點。

事實上，如今要判斷世界經濟形勢，不能離開「中美博弈」這4個關鍵字。美國聯儲局去年錯判物價形勢，白宮是有心大打「高通脹」牌，藉着貨幣政策由超鬆變成超緊，收水兼激進加息下，引導美元全面回流美國。聯儲局加息，大增上繳美國財政的盈利，也支持着各項財政政策和刺激經濟措施。且拜登上場後，先後上調最低工資，又向民眾發放現金救助，且這段時間美國股、樓都上升，美國人儲蓄和財富累積，變相為抵禦高通脹打好底子，而經濟保持增長就為聯儲局持續加息提供充分的理由。

不過，大宗商品急升，令世界不少經濟體面對輸入性通脹；且強美元下非美貨幣大幅貶值，資金外流，如「趁病攞命」。一場俄烏戰爭，歐洲經濟被能源危機玩殘，但美國能源企業卻發大財。地緣政局緊張下，避險情緒完全配合到「強美元」戰略，既讓美國避免了危機，同時還能洗劫世界財富，打擊競爭對手。

惟別忘記，美國經濟的結構性問題依舊存在，通脹難以在短時間回落，成為全球經濟一大「禍水」，全球去美元化的動機只會愈大，將對美元的國際儲備地位和全球貨幣體系產生深遠的影響。美國股、樓泡沫不斷累積，天量債務不知如何收科。說到底，這張「高通脹」牌，損人害己，最終通脹為時比預期長，全球經濟當災，始作俑者的美國亦難獨善其身。

中國應對美國的全方位圍堵，是主動梳理內部風險，千方百計穩定物價，堅守住不出現系統性風險的底線，哪管要付出經濟增長代價，這樣才能擺脫受美霸擺布，並推動重塑出新全球化，為中國爭取應有的話語權。最終美國將不得不承認，遏華崛起徒勞，得自作自受，承受美元霸權「回力鏢」的苦果。