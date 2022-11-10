功夫茶：塌樹變成新常態　毀車殺人真濕滯

塌樹，喺香港周時無日都會發生；打風落雨塌樹常見，2018年遇上世紀颱風「山竹」，本港有超過6萬宗塌樹報告添！之不過，平時無風無雨都經常見冧樹毀車意外，何文田巴富街於9月，有一棵約10米高鳳凰木突然連根拔起塌下，壓毀停喺紅燈前一輛校巴及3輛私家車，校巴車頂凹陷，司機受輕傷，不幸中之大幸，係冇搞出人命！

呢！發展局局長甯漢豪尋日書面回覆議員提問時指出，涉事樹木由康文署護養，康文署會直接跟進塌樹引致車輛損毀嘅賠償申請，該署亦已就涉事嘅4位車主取得聯絡，並已收到兩份索償申請，其中包括校巴車主提交嘅索償申請，正在按既定索償機制盡快處理賠償申請，但指個案及索償有機會引致訴訟，康文署不便評論索償個案嘅細節。有議員曾指康文署及樹木辦人員管理樹木做得差，強調巴富街一帶係學校區，幸好今次校巴內嘅學生已落車，未致釀成嚴重傷亡，否則後果不堪設想。

局長又表示，部門每年喺位處高人流車流地點巡查約100萬棵樹。喺過去3年，發現有問題而需要移除嘅樹木每年約6,000至8,000棵；而巴富街樹木嘅覆檢中，檢查咗34棵路旁樹木，發覺其中3棵需要移除。嗱！咁講喇，若然不是因為今趟塌樹毀車，局方都唔會去跟進而發現有3棵樹存在風險需移除！塌樹其中一個主因係行人道路磚限制樹根於地下嘅生長空間，加上根幹底部受真菌感染，而有關真菌感染因深藏泥土，目測根本難以發現其已腐朽，日子有功，好易就變無風無雨也會塌樹！

各位，大埔林村梧桐寨上月發生塌樹擊殺村代表意外，地政總署指涉事大樹兩個月前被評為高風險應該移除，惟承辦商卻無即時處理釀成悲劇。所以話，病樹，尤其係高大樹木，一時關人隱事，就成殺人兇器！呢嗱，每次塌樹出事，官僚不是調查寫報告，就係成立專責小組，又呢樣指引又嗰樣要求，總之忙個不亦樂乎！而樹，繼續冧！

現時全港有超過一萬棵生長於路旁嘅鳳凰木，樹木辦儘管要求樹木管理部門全力進行覆檢，講真，都難免會走漏病樹，只要一棵塌下，分分鐘又賴嘢！何況冧樹已經成為新常態，根本防不勝防！咪話功夫茶又要賣花讚花香，本報大早已向政府獻「路邊樹木種植理想藍圖」，倡議馬路與行人路旁植物栽種分多排，即使樹木倒下，塌樹既不會傷及路人，亦不會阻塞交通。要言之，距離道路最遠嘅一行，如與路邊相距6米，便應種植只生長至5米高嘅大樹，咁，即使冧樹，因有成一米差距，就唔會壓倒行人或車輛。呢個路邊植樹藍圖設計一流，官僚如肯落實，就唔會如牛牯跌落井，有力使唔上！人命關天，唔好成日做埋啲見身郁唔見米白嘅無謂指點喇！