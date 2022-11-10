由於人民幣外匯管理並沒有完全開放，中國又實行一籃子貨幣掛鈎的浮動管理制度，類似新加坡，故此，在公開的市場裏，政府有巨大的能力按國家的意願來管理匯率。而在離岸人民幣市場裏，由於中國政府通過國營銀行等掌控人民幣最大的供應，除非中國政府放棄監管，才可以讓市場上的游資投機炒賣人民幣，形成人民幣匯率的巨大波動，並且反過來衝擊在岸市場的官方匯率。

從國內國外市場來看，只是中國政府授意或主動容許，否則的話，人民幣在國際市場變動中並不必然隨之升降浮動，此中就涉及中國政府人民幣匯率政策的戰略與目標了。

直到今天，中國政府還是十分着重出口，故此，人民幣匯率主要是為出口服務，或許再不是改革初期要依靠貶值來促進出口，鼓勵外來投資。人民幣匯率還是要偏低來保護出口的競爭力，即使這幾十年中國經濟已大大的改變，出口比重下降，出口再不能用各種補貼來支撐，面對其他發展中國家的追趕，中國不能以低價（低人民幣匯率）來與之作惡性競爭。中國也從資金淨進口國變成淨出口國，投資收益作用日大。

匯率政策的工具性，不可能還是以刺激出口為主，進口要增加，內部循環要擴大，人民幣匯率偏低的效果可能得不償失。而一國貨幣匯值也代表一國的政治經濟總力量，人民幣低貶便易被視作國力不足，引發市場內外的負面預期心理，金融反映出來的結果傷害實質經濟的發展。

人民幣要穩，不能在美元強勢、各國貨幣大貶之下顯著對其他貨幣有太大的升值，因為這會打擊中國的出口。可是人民幣貶會打擊進口，打擊國內外對中國市場的信心，容易導致資金外流，使出口的得益付諸東流。這裏面有一個政策拿捏的力度問題，也就是較長期戰略與短期操作的規劃部署協調問題，需破除原來的成見和既得利益，在新環境下作出匯率新時代的新戰略。這些都不是美國教科書所教授的方法和理論，後者美國政府也不盲目依從。中國現時面對的形勢大不同，更不可能依從美國教導行事，違反國家的利益。

至於離岸人民幣市場，更應將之轉變為鬥爭場所，利用人民幣供應的控制權，大殺做空的國際金融投機資金，在國門之外便保衞人民幣的穩定，同時賺取市場交易的利潤。