內地官媒日前報道，中共總書記、中央軍委主席習近平視察軍委聯合作戰指揮中心，習近平率領全班軍委成員身着迷彩服、腳蹬作戰軍鞋。據悉，這次視察和5年前中共十九大閉幕後的視察着裝不同，「打仗」色彩濃重。據報道，習近平要求全軍要全部精力向打仗聚焦，全部工作向打仗用勁，加快提高打贏能力，堅決捍衞國家主權、安全和發展利益。

與此同時，全球一向高度關注的「珠海航展」舉行，中國多款「國之重器」、先進武器亮相，其中空軍50型武器裝備「大晒冷」。官媒表示，這次航展「集中展示新時代十年的歷史性成就，展示現代化戰略空軍建設的階段性成果」。據悉，有「空中戰神」之稱的轟6K遠程轟炸機帶着「疑似高超音速導彈」現身。

這次航展，還首次展出了陸軍合成旅解決方案，全面涵蓋偵察營、坦克營、機步營、炮兵營、反坦克營、防空營、無人機營、作戰支援營等。很明顯，「珠海航展」展示了解放軍正在「加快提高打贏能力」。

不必諱言，在時代課題、歷史使命、國際環境、中美全方位博弈、美國利用台灣問題挑戰中國的國家主權、安全和發展利益、台灣當局「倚美謀獨」空前猖獗的背景下，解放軍「要全部精力向打仗聚焦，全部工作向打仗用勁」，最現實和不能久拖的目標就是以武力粉碎「台獨」，完成國家統一，也即打仗聚焦在台海戰場，打仗用勁在台海戰場，這場仗一定要打贏，一定能贏。

解放軍為此做了多年的準備，力量已達到無懼美國武裝干預、無懼美國參戰、有把握速戰速決的程度，不但力量對比時機成熟，美國要和中國戰略競爭，利用「台獨」造成分裂局面的危險性大增，逼着大陸必須盡快切除毒瘤的時機也已成熟，解放軍「要全部精力向打仗聚焦，全部工作向打仗用勁」，是時不我待！最高動員令已經發出！