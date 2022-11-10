美國中期選舉投票前夕，前總統特朗普在為共和黨拉票時聲稱，如果共和黨在選舉中丟掉參議院控制權，不知道美國還能不能再活兩年。特氏說話一向誇張而且無厘頭，也許沒有太多人在意這句話，但他倒是說出兩黨惡鬥已至你死我活的事實。不是嗎？中期選舉的結果還沒出來，眾議院共和黨領袖麥卡錫已揚言，若共和黨一如預期在中期選舉獲勝而奪回眾院，他們將全面調查民主黨籍總統拜登的政府。

事實上，拜登上台後也沒有放過特朗普，調查、抄家、發傳票、威脅起訴等等，沒完沒了。這就是所謂的美式民主，兩黨互撕互咬，醜態百出。美國媒體調查顯示，88%美國民眾擔心政治分歧加劇，令美國發生政治暴力的風險增加。其實，兩年前的國會山莊暴亂已是一個警號，對於許多選民來說，螺旋上升的暴力和擔憂正形成焦慮、偏執和恐懼感，有些選民甚至認為這個國家正處於毀滅的前夜。

周期性政黨輪替，你方唱罷我登場，看似非常民主，實際上內鬥內耗，政客們專注於爭權奪利，根本不去解決實際問題。民主黨上台即推翻共和黨的政策，共和黨上台又推翻民主黨的政策，雙方不理三七二十一，為推翻而推翻，導致國家治理陷入空轉，重大政策措施根本無法延續下去。基本上美國每兩年就要折騰一次，一次是總統選舉，一次是中期選舉，往往是社會撕裂的傷口還沒愈合，便又被進一步撕開，如此循環往復，愈演愈烈。

單是這場中期選舉，聯邦政府及各州的支出預料超過167億美元，成為歷來最貴的一次，若是算上各位參選者的個人開支，更是天文數字。耗費金錢倒也無所謂，反正美元多的是，開動印鈔機就有，最令人側目的是，伴隨選舉而來的政黨惡鬥、民意對立、社會撕裂、治理失靈等等，才是美式民主的最大弊端。

難怪實行美式民主的國家沒有幾個有好下場，自稱民主燈塔的美國尚且鬧到如此地步，何況是其他國家。說到底，鞋子合不合腳穿着才知道，每個國家都有不同的文化和國情，美國企圖將本身那一套強加於全世界，只能帶來戰亂和災禍。中國始終堅持走自己的道路，不上美國圈套，才是最明智的選擇。

中國外長王毅要求美國國務卿布林肯認真研讀中共二十大報告，話裏有話，不知老美聽明白了沒有？