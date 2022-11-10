美國中期選舉結果漸見明朗，共和黨料可奪回眾議院控制權，民主黨在參議院則可能有些微優勢。姑勿論如何，中期選舉結果反映美國人對民主黨不滿升溫，特別是無止境金錢援助烏克蘭，置本土經濟民生於不顧，最令民主黨失分。選舉過後，美國對俄烏戰爭的態度或會生變。

俄烏戰事陷入膠着，戲子總統澤連斯基發難要求美國和歐洲增加金錢援助，單是重建烏克蘭已預算7,500億美元。7,500億美元絕對是大數目，別說歐洲無法負擔，美國也難以繼續慷慨。儘管西方國家曾商議制訂類似「馬歇爾計劃」來協助烏國重建，但阮囊羞澀，不管口頭說得多麼漂亮，依然十畫未有一撇。霍士新聞主播甚至直斥，「一個着T恤傲慢的外國人，怎可以不斷向我們要錢？」

美媒此時傳出，華府私下勸澤連斯基釋放「不反對與俄羅斯談判」訊息，以免國際間出現「烏克蘭疲勞」，為停戰搭建下台階。當然，有關傳聞是否屬實存疑，皆因美國一直的如意算盤是利用烏克蘭大打代理人之戰，不費一兵一卒便將俄國打殘，何樂而不為？有人質疑和談只是幌子，必會設下重重阻礙，到頭來將和談不成的責任歸咎於俄羅斯，仗還是會繼續打下去。

這種推測符合美國一貫利益，但人民厭戰是事實，尤其是歐洲，通脹狂飆燃油短缺，罷工示威不斷。從德國「轉軚」親中談生意，已知經濟才是歐洲最重要議題，再要他們真金白銀出錢援烏，民意阻力極大；美國也好不了多少，國債首次超越31萬億美元，印鈔加息雖將通脹壓力輸出，但對於供樓的美國人來說，不停加息壓力極大。「五行欠水」下，共和黨已明言所有援烏撥款皆要逐條審批，俄烏戰爭還有沒有戲唱？