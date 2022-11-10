廣東省疫情嚴峻，多處地區圍封管控，居民生活大受影響。不少香港人原籍廣東，粵港兩地一衣帶水，聞說內地有親戚朋友被禁足，部分港人反應強烈，有的甚至「媽聲」四起。他們說，世界多國都在解除禁疫措施，中國內地卻反其道而行，試問道理何在！

筆者身邊好些年輕人，一副要打抱不平的樣子，面對他們，我惟有盡量平心靜氣地作解釋。我說，沒有國家喜歡自我封閉，但現在中央政府確是處於兩難之間，一旦開放疫禁，隨時要放棄上百萬人民的生命。人民政府自然應該以人民為主，中央謹慎為之，也沒甚麼不對。

很多人以為有了新冠疫苗，也推出了口服藥，即使中國全面對外開放，也不可能像美國般，會導致過百萬人因染疫而死，然而考諸現實，卻不是如此。台灣號稱是全球防疫最優秀地區之一，寶島也比香港幸運，兩地同樣在今年大爆疫，但香港疫情最嚴重時，口服藥尚未完全推出市面，不少患者來不及服用便已亡故。而台灣新一波疫情爆發時，大部分人已接種疫苗，外國口服藥也源源運抵，寶島天時、人和俱備，但爆疫至今，也奪去逾1.3萬條人命，如今死亡數字仍在增加，一天可達七、八十人。

中國內地人口是台灣的60倍，寶島至今因染疫而死的人已達一萬多，按比例計算，內地如果開放禁疫令，決定與病毒共存，那麼最少也得賠上80萬條人命。況且，內陸省市尚有很多落後地區，醫療設備肯定不如寶島，一旦疫情大爆發，大江南北合計，死亡人數恐怕不止80萬，上百萬應是最保守的估計。中央政府珍惜百姓生命，在未有充分保障之前，堅持「清零」政策，理應是最負責任的做法。