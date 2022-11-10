有着草英國黃KOL近日拍片鬧爆同路人在彼邦的劣行，包括說話大聲、做人無品，更力斥有家長為子女報讀私校，當獲公立學校取錄即變「無尾飛砣」，累人家大失預算，令英人對港人留下壞印象，他呼籲移英人士不要將港人壞習慣帶到英國。

黃人KOL轉做「污點證人」，力數移英黃人的不是，雖然是遲了點，但總算邁出誠實使用人腦的第一步，未至於愚不可及。然而，將移英黃人的卑劣行徑說成是「香港人」的習性，又指做出上述自私行為之人不分黃藍，此等視野則仍停留於自掩一目的單眼佬水平。

正如黃KOL引述有過來人分享心得，表示只需巧立名目，例如聲稱子女在校遭欺凌、受歧視，總之「九萬幾個藉口」，再附以過百封電郵施壓轟炸，便可成功取回被校方沒收的留位費，黃KOL對此怒罵：「你得啫，下一個連政策都改埋吖嘛」，試問這不正好與黃絲黑暴翻轉香港後拍拍屁股走人的所作所為如出一轍嗎？除了心腸惡毒如蛇蠍的黃絲黑暴外，誰又會想看到香港最好日日縱火堵路，甚至攬炒大三罷，好讓港府出手，美國便可巧立名目施加制裁？黃KOL將「做臭香港人招牌」的報校自私行為，也算上藍絲一筆，實在自相矛盾。黃絲不是愛將藍絲與廢老畫上等號嗎？究竟有幾多藍絲會老來得子，且決定移民並需為子女報讀學校？不妨為此做一個調查，答案將令黃絲無地自容，如果這班人還懂得羞恥為何物的話。

無恥的黃人就算說幾多遍「真係好×鍾意香港」，亦不改其殘害、肢解香港的事實。這班人在外一切「毒在異鄉唯賤格」之華洋轇轕，一概與香港人無關。請黃KOL等一眾單眼佬留意，傷害香港的人只能稱為「傷港人」，又或者他們根本稱不上是人。