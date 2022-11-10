日前本港同日發生3宗工業意外，在尖沙咀及大埔，分別有工人因工業意外不幸身亡；青衣一名工人疑從高處墮下，幸好並無大礙。據統計，香港在今年首5個月已發生20多宗嚴重工業事故，至今更已有13人喪命。對於事故接連發生，業界不能視若無睹，當局亦必須介入，聯手消除工場的結構性風險。

政府提出修訂職安條例，把最高罰款調高至1,000萬元，正交由立法會審議。加重罰款或能加強阻嚇性，但出現人命傷亡才罰款無助避免意外，保障職工安全不能只靠罰錢，而是要做好預防。當局及業界應從加強工人的職安意識教育、提升專業培訓等入手，透過加強全面推廣職安健安全文化，強化各持份者的責任認知，強調防止工業意外、保障施工安全人人有責，徹底改變工場疏於職安管理的文化。

同時，當局應和業界合作，促進香港建造業數碼化升級轉型，包括積極推廣「智慧工地」，提高決策質素及控制風險；推動應用建築信息模擬（BIM）、物聯網（IoT）技術，數碼化管理項目，加強監控；大量採用「組裝合成」建築法（MiC），把大部分工序預先組裝完成，減少在工地進行接駁，提升效率及減少各種高風險工序。

在現行制度下，安全主任有責任提出專業意見、做好安全管理，卻無權阻止不安全施工行為，無法保障工地及施工安全。因此政府應檢討現行安全主任及安全督導員法例，以更有效監督施工安全，消除風險。人命關天，當局不能每次意外發生後才出來說「工業意外一宗都嫌多」！政府及業界應吸取血的教訓，完善工地及施工安全細節，檢討監管及執法的漏洞，做好預防工作，保障工人安全。