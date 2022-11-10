一連5天的「香港法律周2022」，明天是壓軸的「法治大會」。在法律周開啟之初，律政司司長林定國便明確表示23條立法是憲制責任，必定要立，當下正做研究工作，但沒定下死線，會在合適時間落實相關工作。他表示要確保法例「管用」，故必須做好有關研究，使23條立法在複雜的國際形勢下，能盡量確保能應對當下及未來可見的各種挑戰。就此，他引申規管「眾籌」活動作為例子，說明立法必須嚴格和有效，即必須「管用」，才可打擊和取締各種非法活動。

林司長稱，如果「眾籌」無規無矩，有機會涉及洗黑錢活動。這是自2014年非法「佔中」以來，首次有律政司司長這樣高級的政府官員公開指出，「眾籌」活動存在危及國家安全和破壞社會穩定秩序的危機。事實上，過去10年的後5年，由於黎智英涉嫌的4,300萬元政治黑金案被廉署展開調查及檢控後，反中亂港的政黨和政治組織已改用「眾籌」掩護黑金運作，利用遊行集會或網上的「眾籌」活動。每年反政府各次大遊行，各大小政黨或組織便搶先霸佔有利設捐款箱位置收「白金」，網上「眾籌」則用精神領袖的神棍、藝人或名人施吸金大法，平日的各種名目或手法的「眾籌」更令人目眩。

一句「眾籌」便令黑金公然變白，無從規管或監察，使昔日過時的防貪反貪法例、防止賄賂行為、打擊洗黑錢、取締非法募捐、法辦蓄意逃稅行為、確保政府稅收、打擊串謀詐騙及誘使他人作出損害社會公安或他人安全等相關法律法規形同虛設，而境內外黑金金主和黑金的受惠者則逍遙法外，視法律如無物。基於此，律政司必須在完成23條立法之前或同時，修法取締「眾籌」為名掩護黑金，遏止境內外黑金亂港，斬斷黑金魔爪。