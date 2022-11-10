舞台很危險，會有墮屏意外；地盤更危險，會塌天秤；鐵閘都危險，不久前曾壓死一名女保安員；大樹亦生人勿近，大埔林村梧桐寨上月尾才發生塌樹擊殺村代表意外。咁多「意外」殺人事件，香港儼然係「悲情城市」！

本港早前發生多宗嚴重工業意外，最轟動嘅係秀茂坪安達臣道地盤天秤塌下造成3死6傷，事件再次引起各界關注目前香港保障職業安全條例是否足夠。呢，單係前日便發生兩宗奪命工業意外，一宗係尖沙咀地盤工遭約30條、長約1米至4米靠牆豎立嘅鋼筋突然倒塌砸斃，另一宗發生喺大埔，男死者喺工場維修時被約3噸重壓路機壓死，其太太批評現場工作環境惡劣，指公司冇安全意識。

勞工處接報後派員到場，正就意外原因及經過展開調查。據勞工處嘅資料顯示，喺2021年，建造業嘅致命工業意外數目和每千名工人意外率，均係各行業之冠，前者共錄得23宗，係近5年新高，亦係所有行業嘅5倍，而每千名工人意外率則為29.5，接近所有行業嘅兩倍。

本港今年截至日前，已有多宗嚴重工傷事故，多人死亡。勞福局局長孫玉菡希望立法會盡早通過修訂職安健條例草案，大幅提高罰則。老朽則覺得，即使通過有關條例，要是有關當局監管不力，悲劇只會重複發生！政府有安全規例，建造業如僱用100名或以上員工喺建築工地工作，必須僱用一名安全主任；如僱用20名或以上員工，則須僱用一名安全督導員。除此之外，又話要引入「獨立安全稽核」制度，由第三方專業人士對工地安全進行稽核。講真，政府如果認真監督及執行，好多工地死亡意外都可避免，可惜有關當局就係口水多過浪花！生命重於泰山，官僚唔該上心啦！