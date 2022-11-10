本月5日，中國人民銀行副行長范一飛涉嫌嚴重違紀違法被中紀委查處，成為中共二十大後第一位被開刀祭旗的「老虎」。此時，距離10月23日新一屆中央領導層產生，尚不足兩周。9日，瀋陽市人大主任付忠偉，成為第二位落台的省部級高官。這一節奏，比以往更加迅猛。

對比來看，10年前十八大之後，四川省委副書記李春城在當年12月6日成為「首虎」，彼時為十八大落幕第22天。5年前，原中宣部副部長兼中央網信辦主任魯煒，在十九大閉幕近一個月後被查辦。如今，半個月時間已拿下兩人。

這些時間節點的拿捏，以及查辦對象的選擇，並非偶然，而是有着深切考量與周密安排。或者說，其罪狀早已板上釘釘，只是適時公布。李春城是「大老虎」周永康的老部下，其落台開啟了10年重拳打虎、反腐肅貪的大幕，尤以周永康盤據經營的「四川幫」、「石油幫」、「政法幫」首當其衝，數十位高官接連入獄。魯煒被查後，文宣網信及意識形態領域亦迎來一波整頓清理。當局在黨代會之後，擇機選擇拿他們開刀，旨在有針對性地施加更強烈震懾，擴張影響力。

若說政法系統是刀把子，文宣領域是筆桿子，那麼金融系統則是「錢袋子」，均是手握實權的要害部門，關乎政經全局。二十大後首選拿下范一飛，釋放了整肅金融系統的信號。金融是經濟核心，掌控經濟命脈，其貪腐手段與規模更甚於其他領域，是腐敗重災區。10年來，金融系統被查處的省部級高官接連不斷，遍及「一行三會」調控監管部門，以及中央直屬的國有大型銀行、保險公司、資產管理公司。譬如，中國保監會主席項俊波，證監會主席劉士余、副主席姚剛、主席助理張育軍，銀監會副主席蔡鄂生、主席助理楊家才，人民銀行副行長范一飛等。

金融企業方面，則有國家開發銀行董事長胡懷邦、農業銀行行長張雲、中國人保集團總裁王銀成、華融資產董事長賴小民、招商銀行行長田惠宇、中信銀行行長孫德順等。賴小民貪腐高達18億元人民幣，是10年來唯一被處死的腐敗官員。由於金融行業的特殊性，這些高官除了直接受賄，還通過大額信貸、開設影子公司、股權代持等方式，大肆牟利。

十九大後，15家中央金融企業的紀檢工作，收歸中紀委掌控，由中紀委直接派駐紀檢監察組。二十大後，中紀委首選對范一飛展開查處，不是敲山震虎，而是「敲虎震山」，震動整個金融系統。

這幾位首虎，都曾是名噪一時的風雲人物，魯煒親手打造了對互聯網的嚴密管控體系，甚至被奉為「網絡沙皇」；范一飛曾是人民銀行最年輕的領導，多次對螞蟻金服連連放狠話，對電子支付平台喊打喊殺。自以為衝鋒陷陣、立功不小，到頭來卻也逃不掉兔死狗烹、卸磨殺驢的命運。