正論：小修小補難救市　果斷放寬才成事

疫情沒完沒了，昨日新增5,697宗確診，只有495宗是輸入病例，近月都是這樣走勢，一個月便多了十多萬確診，三幾個月便會累積五、六十萬確診者，一年下來又會是一百萬個案，如果以去年同期的標準，政府應該收緊疫防，然而，大家可以看到，政府的趨勢是放寬防疫措施，這是衡量利益，配合世界大趨勢要復常，若果說是因應疫情而鬆綁，那不但是自相矛盾，更加是自欺欺人。

金融峰會特事特辦，國際七人欖球賽萬人除口罩談笑飲食，未見新增個案一發不可收拾，有鑑於此，港府昨日宣布由下周四起，將機舖、髮型店及政府轄下街市等地點改為「被動查核場所」，商戶不需主動查核疫苗通行證，市民入場只需掃「安心出行」，換句話說，持黃碼者亦解禁可進入這些場所。不過，新措施不包括餐館、酒吧及戲院等會脫口罩的地點，依然需主動查核疫苗通行證，黃碼人士未解禁，旅客入境首3日繼續被禁堂食，可能要等「團進團出」正式推出才有轉機。

港府堅持紅黃碼是必須，香港視防疫為大事，外國人可不會賣帳，也沒有必要跟你這一套。自今年9月底實施「0+3」入境檢疫後，以為可以吸引外國旅客，結果惹來反效果，離境人數反而遠高於入境數字，根本無助本港經濟恢復。商會都表達，入境檢疫「0+3」仍然有限制，商務旅客來港的意欲不大，如果短期內不能放寬至「0+0」，業界將會失望，難以說服國際，香港正逐步復常。商會希望在放寬至「0+0」前，考慮放寬商務旅客來港在「黃碼」期間進出公眾展館，並允許在特定地方進食，其實即是要求將金融峰會的特別安排，擴大至一般商務客。

其實除了港府以外，大家都認為入境檢疫有放寬至「0+0」的空間，本港現時每日確診個案約4,000至5,000宗，死亡率卻維持在低水平，反觀競爭對手新加坡，疫情不見得比香港好，卻已率先解禁，而且一再調整防疫措施，不再公布每日確診宗數，亦不再為新冠患者預留床位。這並非掩耳盜鈴，而是向外展示脫離疫情的羈絆，歡迎投資與旅遊。香港則是自己把自己放於尷尬位置，一方面向外國人招手，一方面又如臨大敵，對他們諸多限制，既然怕人帶病毒入境，為何還叫人來？

港府陸續重開關閉多時遊樂場所，先是燒烤場地，昨日又公布將開放轄下露營地點及其他室外康樂設施，而體育處所觀眾席、表演場所等亦將能飲食，包括馬場，理由是戶外地方空氣較流通。如果此說成立，那維持多時的口罩令，是否又應該考慮取消呢？變種病毒特點就是傳播力強，集體露營燒烤又豈會不播毒？如果出現傳播群組，是否又立時收緊打回原形？

根本市道困境，香港人很多都受到一定程度經濟打擊，憂柴憂米，食龍肉都無味，哪有心情去燒雞翼？為租金及供樓徬徨，隨時要瞓街露宿街頭，現在重開露營地點，真的是極大諷刺。現在的處境，綁手綁腳，根本是消磨鬥志，消耗老本，繼續拖拉只有等死的份兒。