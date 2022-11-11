世界視線：救非洲環境災難　使地球回復生機

2022年聯合國氣候變化會議由埃及主辦，於11月6日至11月18日在沙姆沙伊赫舉行。本次會議涵蓋3個國際公約締約國會議，包括《聯合國氣候變遷綱要公約》第27次締約國會議、《京都議定書》第17次締約國會議及《巴黎協定》第4次締約國會議。為期十多天的會議涉及議題很多，但聚焦非洲是非常必要。

事實上，非洲經濟整體還非常落後，但人口已達14億，最諷刺的是，這14億人口只排放全世界3%造成溫室效應的廢氣，卻承受最大的環境及氣候災難！上月尼日利亞就遭受10年來最嚴重的水災，至今造成最少600人死亡，約130萬人無家可歸，逾20萬間房屋被毀，全國36州有27個受影響。

此外，索馬里半島的索馬里、肯尼亞、埃塞俄比亞及南蘇丹就面臨40年來最嚴重乾旱，2,000萬人處於饑荒，8,000萬人面臨斷糧危機，雖然中國已運去大批糧食，聯合國救援亦到來，但仍然有大缺口。所以，今次會議非洲國家要求發展國家的救援及賠償。

環境專家指出，非洲的環境及氣候惡化最嚴峻，全球受澇旱打擊十之有九是非洲國家。要改善，每年非洲需要520億美元的驚人數字！但如今每年只有110億美元流入。今次非洲國家自己籌組250億美元供5年自救，而法國、德國、荷蘭及英國等亦加大計劃資助。專家組更提出要結合經濟發展和環保的計劃，連結一起，以產生協同效應。

德國總理紹爾茨及法國總統馬克龍都積極發言表示支持，大家可能驚奇見到似乎一下子歐洲政要動了善心！其實這些歐洲國家表現積極，首先是因為非洲北部有大量石油及天然氣儲存，已經開發了的，自然在俄烏戰爭下，開始供應歐洲以紓緩能源危機，但非洲聯盟聲言要優先保障自然資源供應成員國，自然使歐洲大國更努力出資以發展及保障供應，藉此分散過度依賴俄羅斯能源的風險。

另一個嚴重的問題，是專家估計近年非洲高度環境及氣候惡化，會使8,200萬非洲人民湧入本來已經擠迫的城市，下一步，數以百萬計的非洲人就會以各種方式遷移到歐洲，這當然是歐洲政府不想見到的，如今出力資助非洲改善環境及氣候變遷，希冀避免新一波難民潮。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻