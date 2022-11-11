功夫茶：高齡公屋問題多　舊邨重建一味拖

香港地樓價高企，雖則話最近樓市下跌，但都唔係一般人可以買得起；尤其對於基層嚟講，儲錢買樓遠不如輪候公屋來得實際！一等再等，睇住公屋輪候時間愈等愈長，固然令人心灰，之不過終於等到上樓，都唔一定興奮！皆因現時香港有好多公共屋邨嘅樓齡都非常高，勉勉強強仲住到，但係環境極之惡劣，仲存在唔少安全隱患！等咗咁多年，換來嘅間屋蓉蓉爛爛，點會唔令人對港府心灰意冷呢！

查實港府並唔係唔知部分公共屋邨存在樓齡高嘅問題，早喺2013年已經發現至少22條屋邨有重建潛力；之不過尋日就有議員踢爆，直至目前，都係得幾條屋邨係有重建時間表，狠狠咁批評政府對重建一直採用「拖字訣」，促請政府訂立時間表，分批重建公屋！做得官，自然有番幾套官腔！當局回應嘅時候，強調房委會過去10年已經完成咗13個重建項目，目前仲有10個正在進行或規劃嘅重建計劃。嗱！聽落好似好多，平均每年都有1.3個，但查實只涉及6條公共屋邨，其他項目就唔關公屋事嘅！

當局又話房委會定期評估高齡公共屋邨，確保樓宇狀況安全、結構安全冇問題，查實呢啲都係言語藝術嚟！的確，官員所言非虛，大部分有潛力重建嘅舊邨，樓宇結構安全都冇大問題，起碼暫時冇倒塌嘅風險，但係咪真係完全冇問題呢，大家係有目共睹！喺本港啲舊屋邨，久唔久就發生一單石屎剝落事件，只不過大部分都冇擊中途人，所以不為公眾關注。除此以外，仲有好多小問題，例如話升降機故障、牆壁滲水、天花漏水等等，呢啲都係樓齡高嘅樓宇常見問題，極之影響居民生活。

的確，呢啲小問題只要經過維修，一般都可以解決到；之但係，小問題一多，容易積累成為大問題！況且，出現問題嘅根本原因係樓齡過高，維修始終都係治標唔治本，每隔一段時間，問題就會重現，所以連議員都形容係「醫番都嘥藥費」！另有議員指出，有啲舊屋邨存在結構性問題，係「點都改唔到」，現有嘅維修計劃只係犧牲居民生活質素嚟「小修小補」，根本係「將問題掃入梳化底」，索性眼不見為乾淨！

坦白講，市民並唔係要求公屋都好似豪宅咁奢華，但始終一住就好幾十年，邊有人想自己屋企問題多多！更何況，重建公共屋邨好處真係多不勝數，其中最重要嘅係，舊屋邨所使用嘅建築工藝同設計早已過時，重建相信可以提供更多公屋單位，從而減低市民輪候公屋嘅時間；況且舊屋邨所在嘅地點，交通基建都相對完善，政府與其辛苦尋覓新土地，何不加快公共屋邨嘅重建進程呢？