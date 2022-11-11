娛圈單打：盛女拍到變阿婆　美劇還有新意麼

經典美劇《色慾都市》1998年推出第一季，距今已經廿多年，期間一共經歷6季電視劇和兩部電影。去年底HBO推出續篇《慾望城市：華麗下半場》，毀譽參半，但不旋踵即告開拍第二季。日前有花絮照流出，女主角莎拉謝茜嘉柏加穿上15年前在劇中穿過的婚紗，引發熱議。

橋唔怕舊，最緊要受。一眾女主角均已接近60歲高齡，劇情亦算貼近現實，Charlotte和Miranda仔大女大，Carrie甚至第一集已經死老公，反映人到熟年必經的生老病死階段。但《色慾都市》好看之處，正正在於其紐約時尚風情、大膽談情說性，以及堅實的女性友誼；Carrie的衣着打扮更是引領潮流，一雙Manolo Blahnik鞋子，成為此劇的標誌。

儘管觀眾繼續賣帳，但續篇主角們老態畢呈卻是不爭的事實。更遺憾的是三缺一，飾演Samantha的甘嘉拉圖，因為同莎拉不咬弦而被消失。對於被指年華老去，莎拉霸氣反擊，直斥外界不應有太多關於白髮與皺紋的厭女言論，但愛美乃係人的天性，青春玉女和色衰肉弛的超熟女走到面前，大家更喜歡看哪一個，不言而喻。霸氣反擊不啻是自欺欺人，此劇賣的是情懷而已。

近年的美劇大致如此，玩不出甚麼新意，只知不停翻炒，最近一套較哄動已是2011年開播的《權力遊戲》。反觀韓劇《魷魚遊戲》獨領風騷，形成全球現象。其實，老化的不獨美劇，整個美國皆在褪色，看美國政壇暮氣沉沉，拜登常被嘲老人癡呆，西方不亮東方亮，不到你不信！