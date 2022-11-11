美國中期選舉牽動全球政治。

美國共和黨與民主黨在國內政策方面有分歧，可還是程度的差異，除了涉及宗教信仰的墮胎問題外，基本上還是一致，經濟社會政治制度不會更改，具體政策只是偏重點不同。即使槍械問題，民主黨亦未見得會取締，不過是循例的說法──加強監管。

美國極右翼已結合在共和黨的右派中，面對民主黨的選舉競爭，特朗普仍要爭取中間選民，不敢大動各方利益團體固化的體制。左翼如民主社會主義亦未能騎劫民主黨，在美國議會政治處於邊緣地位，主要是盤據於佛蒙特一類人口稀疏的小州。中共二十大海外祝賀中有美國共產黨的賀電，顯示美共未亡，但在美國能有甚麼作為呢？只是保存左翼的血脈而已。

對俄、對華的政策，共和黨與民主黨也基本無大差異。「美國優先」從來是美國政治的核心，不會讓位於民主、自由、人權、環保。美國資本主義或任何類別的資本主義，都不會如中共那樣敢於提出人類命運共同體的主張。

美國以基督教立國，沒有秉承新約聖經裏耶穌的博愛，而是依循舊約聖經猶太民族的氏族神的原則，只有被神挑選的才可享受神恩，餘者屬異教徒，可殺可棄。即使美國社會內部，也只有信奉基督教的白種人才屬獲選者，黑人不算，拉丁裔不算，更遑論亞裔。在這原則上，共和黨與民主黨無異議。民主黨多了選舉策略，為吸納非白人選票而要推舉非白人的政客，可實權不在民選政府。

在過去的10年裏，美國衰弱，中國崛起，俄羅斯復興，歐盟亦足以與美國分庭抗禮，發展中的大國構成了金磚國家與G20的集體力量，美國不得不採取激烈政策以保霸權和霸權背後的龐大利益，對付俄羅斯、中國以至歐盟，便是美國精英的共識，兩黨的共同戰略。就算特朗普在共和黨政策中加上他代表的黨內新興勢力，要從政策中獲取家族與集團的利益，舉措有點不依慣例，不過是精英層內部的鬥爭，不涉敵我。

從這個觀點推演，中期選舉即使共和黨取得眾議院控制權，特朗普開展下一任總統競選之旅，民主黨政府的政策取向不會變，對俄對華的壓迫不變，這已是美國長期國策。至於烏克蘭戰爭的去向，則多了變數，但真正決定的還是戰場上的結果以及美國能否支撐戰爭愈來愈大的消耗。