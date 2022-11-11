《港區國安法》公布實施時，香港輿論就認為它將遇到重重阻力和障礙，因為《港區國安法》這個中央為香港制訂的法律，必須通過香港的司法制度、體系、人事和按照英國留下的「普通法」才能落實，香港司法完全可以對這個「外來法」自行解釋，上下其手，不受干預的獨立操作，廢掉其武功，令《港區國安法》成為一張廢紙。

有鑑於此，社會輿論強烈呼籲中央只有通過對香港司法實施改革，才能真正發揮《港區國安法》的作用。誰都知道，司法問題特別是涉及國家安全這類政治問題，就不是純粹的法律問題，而是政法問題，不在政治上解決問題、不在政治方向和立場上解決問題，法律就會走偏，司法這柄刀把子就不但不能維護國家安全，還會成為保護危害國家安全的人和事的保護傘。然而，輿論的強烈呼籲一直被置若罔聞，香港司法領域抗拒改革十分頑強，有人一直在對《港區國安法》的案子耍手段。

早前，涉違反《港區國安法》、串謀勾結外國勢力等罪的黎智英，聘用英國御用大律師Tim Owen出庭抗辯，獲香港高等法院批准，律政司不服上訴，日前被上訴庭駁回。律政司力陳，國安法的起草工作以中央的意識形態為主導，人大常委會保留最終解釋權，惟Tim Owen不具備國安法立法背景及相關知識，無法為審訊提供重要協助。

上訴庭表示不認同這個說法，指本案備受矚目，公眾觀感最為重要，法院須採取靈活和明智方式，作出最符合公眾利益的決定。上訴庭表示，本案涉及如何平衡保護國安法與保障言論自由，本案也有機會交由上訴庭甚至終審法院處理。

可見，律政司和上訴庭對本案爭執的問題是，這件涉及國安法的案子是要以《港區國安法》為指引展開審訊，還是要以香港司法審理裁決《港區國安法》？如果是後者的話，《港區國安法》就會被香港司法架空和掏空！