大學是社會的縮影，大學排名高低與社會環境有直接關係。國際高等教育評級機構QS日前公布亞洲大學最新排名，香港9所大學排名全線下跌，這個結果並不令人意外，近年香港社會紛紛擾擾，大學校園也不得安寧，排名不跌才怪。反觀內地大學表現突出，北京大學首次佔據榜首，力壓連續4年蟬聯第一的新加坡國立大學，清華大學也連升兩級進佔第3位。亞洲最佳大學三甲位置，內地佔據其二，與社會穩定、國力上升恰成正比。

評級機構指香港9所大學排名雖然全部下降，但仍是世界上頂尖大學最集中的地方之一。在新冠疫情之下，香港市道復甦較慢，影響大學的研究產出效率，以至跨國院校的科研合作，成為本港大學排名持續下降的原因。是耶？非耶？全世界皆受新冠疫情打擊，並非香港獨有，內地防疫措施尤其嚴厲，大學排名卻不跌反升，可見本港大學排名下跌的原因在於自身，與疫情沒有太大關係。

無可否認，彈丸之地的香港能集中多所國際知名大學，過去排名一向不低，百年學府香港大學更曾名列世界前茅，確實相當難得。可惜這些年隨着社會日益沉淪，大學排名每況愈下，黑暴期間部分師生的激進行為更是令人觸目驚心。即使黑暴平息，針對大學的爭議依然不絕如縷，中文大學早前鬧出校長續約風波和改校徽鬧劇，正是黑暴遺留下來的問題。所以說，大學不清除泛政治化歪風、回歸教育本分，就很難重現昔日輝煌。

須知逆水行舟不進則退，過去本港大學國際排名普遍高於內地大學，主要是因為內地閉關自守，很少與國際社會交流。但隨着內地不斷開放門戶，大學逐漸與世界接軌，國際排名和影響力自然日益提升。中共二十大報告明確提出，將會加快建設世界重要人才中心和創新高地，意味着內地將更加重視大學教育和培養人才。最近中國籍科學家顏寧宣布離美回國，辭去普林斯頓大學教職，回到深圳創立醫學科學院，反映內地教育環境和科研條件日益改善，勢必吸引更多人才回流，而深圳將會佔據一個重要席位。

相對於內地百花齊放，香港可謂斯人獨憔悴。在爭奪人才的世界潮流下，香港本已嚴重落後，原有優勢所餘無幾，而教育當局猶不思進取，一味食老本，難怪競爭力不斷退化，大學排名拾級而下。