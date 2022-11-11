德國總理紹爾茨閃電式訪問北京後，為德法共同營運的空中巴士帶來170億美元訂單，復必泰亦獲准進入中國為當地外國人接種，其他利益肯定不在少數，紹爾茨裏子和面子皆贏盡，國內反華聲音隨即收斂，德國有學者甚至表示，歐洲若跟隨美國反華、與中國脫鈎，實在太笨太白癡。

事實上，紹爾茨訪華一石激起千重浪，美國盟友亦蠢蠢欲動。法國駐華大使揚言，總統馬克龍一直都想訪京，最好每年都來一次，預料明年初或會成事；就連之前瘋狂反華的澳洲亦轉口風，中國外長王毅應約同澳洲外長黃英賢通電話，雙方都釋出友好訊息。黃英賢表示，澳方將繼續堅持一個中國政策，在相互尊重基礎上同中國發展更加穩定、互惠互利的關係。王毅亦稱，中澳共同利益遠大於分歧，雙方關係緩和改善符合雙方根本利益。澳洲龍蝦、紅酒是否有望重新輸入中國，不妨拭目以待。

很明顯，德法澳等美國盟友，與中國經貿關係密切，大家更沒有歷史上的深仇大恨和地緣衝突，只因意識形態不同，便盲目跟着美國反華仇中，既無謂又不切實際。可以毫不誇張地說，紹爾茨頂着壓力跟習近平見面尋求商機，此舉已撼動了西方集團，令歐洲大國等領導人意識到「政經分離」的重要性。畢竟，美國要同中國爭霸，拚個你死我活不足為奇，但歐洲澳洲又不是要爭全球第一，何不放下成見，與中國有錢齊齊搵？

意識形態不能當飯食，以購買力平價計算，中國早就超越美國成為世界第一大經濟體。單是德國，福士汽車、平治、寶馬、西門子、愛迪達等巨企，中國市場佔其生意總額達到三至四成，全世界再也沒有第二個市場能夠取代中國。反華脫鈎，無異於自掘墳墓。