在美國老政客當中，有一雌一雄，儼然活寶貝，兩者可謂「做人唔化」，不停針鋒相對，甚至惡言相向，看來是到死也不會原諒對方。

兩個老人家，一個是美國眾議院議長佩洛西，她在全國權力排行榜上，位列第3；另一個是前總統特朗普，他更加曾是國家的最高權力者，然而，這兩位在政壇上足以翻雲覆雨的人，一旦鬧起彆扭，卻像小孩子在玩泥漿摔角般。近日，特朗普在一個公開場合上，直斥佩洛西是禽獸。特朗普畢竟是個昂藏男子，卻對一個80多歲的婦人如此出言不遜，美國政客的鬧劇，真讓人大開眼界。

很多中國人都不喜歡佩洛西，因為她太愛播弄風雨，今年8月，她便堅持要在北京的抗議聲中竄訪台灣，使得美國、台灣以及中國大陸劍拔弩張，差點兒兵戎相見。內地官方固然對佩婦人的行徑嚴詞申斥，但一直保持基本的外交禮儀，所言所行都是恰如其分，甚麼禽獸、渣滓一類的侮辱性言論，絕不會宣之於口，否則的話，豈不是既丟失了自己的人格，也丟失了國格？

可惜號稱文明民主的美國，今天的政客基本上已不知人格、國格之為何物。他們互相傾軋，相纏相繞，甚麼惡言惡行都可表現出來。佩洛西也不是省油的燈，更不是願意珍惜國家體面的人，她曾在國會大廳眾目睽睽之下，公然撕掉特朗普剛宣讀完的「國情咨文」。去年一月，不少共和黨的支持者衝擊國會山莊，當時有人問，假如特朗普也隨着民眾走進來怎辦？佩婦人回答說：把他打出去便是！以此觀之，這兩個老鬼大抵都不是甚麼好人，他們不停互相廝打，嗚呼！把美國人的尊嚴與面子，都給打掉了。