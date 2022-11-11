加拿大展開新一輪反華攻勢，該國政府繼要求中國企業撤出對加礦產投資，加國傳媒引述情報機關指中方涉嫌干預加拿大2019年大選，總理杜魯多作出所謂警告，指北京正在玩削弱民主體制的「侵略遊戲」後，日前輪到外交部長喬美蘭發功，形容中國是日益具破壞性的世界大國。很明顯，楓葉國正使出反華組合拳，問題是，項莊舞劍背後，所為何事？

渥太華政府反華的理據向來薄弱，這次也不例外，上述報道指加拿大安全情報局（CSIS）向杜魯多及部分內閣官員表示，當地政界存有一個秘密網絡，成員包括至少11名在2019年參與大選的聯邦候選人，以及多名擔任競選人員的中國特工，他們在中國駐多倫多總領事館指示下，獲得巨額資助。然而，CSIS未有公開涉嫌人士身份，僅透露來自執政自由黨及最大在野黨保守黨。這等不開名的指控，有多千真萬確已可想而知，何況也不會有政客走出來對號入座，即等於掃除了可能出現的質疑聲音，變相替CSIS背書，令外界對中方干預加國選舉信以為真。

杜魯多政府以這種常見於娛樂版的八婆姐式「隱名爆」影響其對華政策，本來是兒戲得令人嘩然，惟見識過小白臉總理去年在訪問中批評中國政府正利用經濟影響力，非常聰明地令民主國家互相競爭排斥，所舉的例子竟是加拿大得研究如何令本國牛肉較澳洲牛肉更好，以便更容易打入中國市場，便知楓葉國總理不懂政治、外交、經濟，甚至認為凡與中國人進行貿易，對方就是不得貨比三家做比較，華人應該像當年八國聯軍般逆來順受。

觀乎喬美蘭說這說那，只為帶出加方將公布新的印太戰略制華，加上之前軟禁孟晚舟事件，可見楓葉國只是一柄被山姆大叔亂舞的劍。