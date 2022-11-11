二十大報告總結了過去10年我國發展的豐碩成果，描繪全面建設中國式現代化強國、推進中華民族偉大復興的宏偉藍圖和實踐路徑。報告亦是香港未來發展的指路明燈，對融入國家發展大局有着清晰指導作用。

二十大報告將貫徹一國兩制方針等寫入黨章，不只彰顯中央堅定的決心及信心，亦釋除各界對香港前景的疑慮，凸顯祖國永遠是香港堅強的後盾，背靠祖國、聯通世界是本港得天獨厚、無可取替的優勢。政府應善用一國之利、兩制之便，着力發展經濟、改善民生，促進本港長期繁榮穩定。

有創科有未來，有人才先得以爭天下。中國近年在深空、深海、深地探測、生物醫藥等領域取得重大成果，躋身創新型國家行列。二十大報告重點提及實施「科教興國」戰略，強調科技是第一生產力、人才是第一資源、創新是第一動力，更首次提出「科教、人才、創新」三位一體，環環相扣。

施政報告提出要招商引才，但打仗不只要有將領，亦需要前線後勤，搶人才不能只限於高端人才，各種人才都應招攬。培養人才同樣重要，香港有多間國際領先大學，更有責任為國家培育創科人才。惟現時大學收生制度及學科，又是否以培育「胸懷天下」的創科人才為目標？加上STEM課程並非本港中小學必修課程，創科、教育、人才範疇更是分散於不同政策局，未見到「三位一體」的策略。期望政府在下月推出的「香港創新科技發展藍圖」能見到更多戰略部署。

二十大開啟國家及香港發展新征程，筆者願和各界攜手發揮二十大精神，為香港由治及興、一國兩制行穩致遠，為國家發展及中華民族偉大復興貢獻力量。