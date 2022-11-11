律政司主辦的「香港法律周2022」今天閉幕了，不知今日「法治大會」的壓軸重頭戲，會否論及香港立法取締間諜罪行，以填補這一香港法治的大漏洞、大空白，徹底解決香港不設防問題？

美國《華爾街日報》日前發表一篇長文，詳盡報道美國間諜如何在香港搞特務情報秘密活動，在香港調查、跟蹤、監視港人華為副董事長孟晚舟的行蹤動態，包括衣着、裝扮、行李，以及何時由香港乘搭途經加拿大轉機往他國從事商務活動的行程細節，並第一時間同步以絕密的諜報渠道傳送訊息，向正與時任總統特朗普到阿根廷出席G20峰會的國家安全顧問博爾頓通報，並即時執行其下達指示，於孟晚舟抵達加拿大機場過境轉機一刻，採取扣押及拘捕的「非法綁架」行動。手段骯髒惡毒，令人大為震驚，原來美英合謀聯手在港的間諜活動，在香港不設防下可橫行無忌。多得美國兩黨中期選舉互相傾軋，有心之人才公開在美國大報上詳盡揭露「綁架」真相，讓美英間諜在港的醜惡活動面目大暴露。倘有人把它拍成電影，定必是在國內外叫好又叫座的國家安全教育反間諜片了。

眾所周知，美英在港領事館僱員為該兩國在全球各地使館之冠，美國「走佬特工」斯諾登也指證美駐港領事館是特務機關。對此，大部分香港人都不會感到陌生或驚奇。港人經歷過去10年非法佔中、反送中、黑色暴亂、「港獨」顛覆「顏色革命」，對美英所作所為也心知肚明。但美霸竟然瘋狂到效日本在二戰時助發動「珍珠港事件」的「和平特使」來栖三郎的狡猾兩面派，邊同習近平開會、邊下達指令「綁架」孟晚舟這樣卑鄙無恥，則是想也想不到的「當面說好話，背後下毒手」兩面派。