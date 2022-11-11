1999年，美國發布了一份題為《利用科技服務於美國經濟未來》嘅報告，這份報告距今23年，既對美國科技嘅輝煌歷史做了肯定，也信心滿滿，認定美國呢種優勢會在21世紀得到延續。然而，在某些學者看來，呢份報告最大嘅失誤，就係冇考慮到中國因素，美國著名政治學者伊恩‧布雷默說他重讀呢份報告，發現它忽略了房間裏的大象──中國。

重提這份23年前嘅報告，老朽只是想說十年人事的確幾番新，今日嘅中國，已令老美一直「喊驚」，一直把中國視為最大威脅。上月下旬美國國防部公布新一份《國家防衞戰略》，形容中國係美國最大安全挑戰，又警告中國正破壞美國喺印太地區嘅聯盟，利用不斷增長嘅軍力脅迫區內鄰國。

美國總統拜登十分憂慮中國發展，喺佢入主白宮冇耐，就發布《國家安全戰略臨時指南》，已把中國認定為「有潛力整合經濟、外交、軍事和科技實力，能對穩定和開放的國際體系構成持久重大挑戰的唯一國家」，要言之，中國幾乎被塑造為美國科技霸權嘅最大威脅。行文至此，不得不佩服美國前總統特朗普眼光有番咁上下，佢對中國喺科技領域嘅警惕，從佢對以華為為代表嘅中國科技企業打壓可見一斑。佢在任期間，美國商務部轄下嘅工業和安全局頒布新嘅「出口規則」，目的就係阻止華為獲得利用美國技術和設計生產嘅晶片，可見特朗普雖然口水多過浪花，但目光都睇得幾遠！

事實上，美國朝野已有人認為，喺某些科技領域，中國已經領先，而未來10年可能喺其他領域超過美國，這反映美國嘅「國家焦慮」！其實中國一直奉行對外開放、互利共贏國策，不斷為世界提供新機遇，老美有時又未免想多咗！