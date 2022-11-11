香港約三分之二的碳排放源自發電，其中近九成電力是用於建築物，當中消耗電力最多的是空調，故政府近年在多個新發展區建設區域供冷系統，以較高能源效益的方式向區內商用建築物供冷。

對於難以應用區域供冷的住宅建築物，節能方法除了教育市民少開冷氣，就是鼓勵住戶使用能源效益較高的冷氣機。香港在2009年開始實施的「強制性能源效益標籤計劃」（強制標籤計劃），首階段涵蓋的電器便包括冷氣機，希望藉此減少用電量，減少碳排放，同時亦減少市民的電費開支。

除了空調，排第二、第三及第四位的建築物能源消耗，分別來自煮食、照明，以及製造熱水和冷水。立法會日前通過修例，將強制標籤計劃擴展至氣體煮食爐、LED燈及即熱式氣體熱水爐，便是希望市民與商戶購買這3類產品時，作出更環保亦是更精明的選擇，一方面減排節能，一方面節省需要支付的電費、煤氣費和石油氣費。

其實該3類產品早於8年前已納入自願性的能源效益標籤計劃，讓生產商、代理商、零售商和消費者逐步適應，到現在才修例轉做強制性，速度實在太慢。更令人不解的是，當局聲稱因為要制訂相關的評級及落實細節，新法例要等到明年9月才正式實施，商戶之後還有15個月的過渡期將舊有產品賣掉。換言之，由自願試行到全面強制執行，足足花了超過10年時間，並間接令更多能源效益低劣的產品有更長時間促銷，與加大、加快節能減排的目標背道而馳。筆者不希望要再等10年，才見到有新一批產品被納入強制標籤計劃之內。

此外，不論是推動節能減排，還是源頭減廢，除了立法禁止或徵費等強制性措施，宣傳教育工作同樣重要。尤其強制標籤計劃只能強制相關產品在出售時須附有能源效益標籤，但不是強制消費者一定要選購能源效益較高的產品。

受到全球能源危機影響，香港的電費、煤氣費及家用石油氣費等，預計將會輪流加價，個別加幅更可能相當驚人，對基層以至中產市民構成頗大影響。不過，今次加價潮亦同時為香港加緊節能減排帶來契機。政府、消委會、兩間電力公司、相關代理商及零售商等，應當齊心協力，加強宣傳教育，包括以更簡單易明的手法，將能源效益標籤與市民實際可節省多少電費和燃料費掛鈎。

筆者早前提出修訂，建議將塑膠購物袋徵費水平，由政府建議的每個一元提高至兩元，目的是希望市民減少濫用膠袋，減少付費。若能很容易就計算到選用某幾款較高能源效益的家用電器，即能幫到自己每月減省多少電費，相信有更多市民會跟從。當局亦可效法當年淘汰高污染車輛的做法，推出類似的一換一優惠計劃，鼓勵市民換走能源效益極低的家電及燃氣產品，以加快達致碳中和的目標。